Moartea padurarului Liviu Pop. Misterul suspectului retinut din senin pe 10 august pentru crima brutala din octombrie 2019

Propunerea de arestare a fost formulata de e Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ.Numele suspectului arestat preventiv n-a fost facut public, nici alte informatii privitoare la identitatea acestuia sau la motivele precise pentru care s-a luat decizia restrictiva.Se mai mentioneaza in informarea publica faptul ca inculpatul este anchetat pentru "comiterea in concurs real a infractiunilor de ultraj (in modalitatea omorului savarsit impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu), talharie calificata si uz de arma fara drept"."In data de 16.10.2019, in jurul orei 19.45, in conditii de noapte, in timp ce se afla in Padurea Rogozului - Valea Hotarului, situata in raza orasului Targu Lapus - sat Rogoz, judetul Maramures, inculpatul - in scopul sustragerii de material lemnos, in contextul depistarii sale in flagrant de catre victima, padurar in cadrul Ocolului Silvic Strambu Baiut, jud. Maramures, pentru a-si asigura scaparea, dar si pentru pastrarea bunului sustras - l-a ucis prin impuscare pe padurar cu arma aflata in acel moment in posesia si dotarea acestuia", spun procurorii.Padurarul Liviu Pop din Maramures, in varsta de 37 de ani, tatal a trei copii, a fost impuscat in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori, iar trupul sau, care a fost aruncat intr-o rapa, prezenta numeroase urme de agresiune fizica.Vestea arestarii unui suspect in acest caz a luat prin surprindere pe aproape toata lumea implicata in caz la nivelul judetului Maramures. In noiembrie 2019, dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe fondul presiunii publice si a suspiciunilor legate de o eventuala masluire a anchetei Anchetatorii implicati initial in caz spun acum ca nimic nu prevestea o arestare a vreunui suspect. Vaduva padurarului ar fi declarat unor apropiati ca este la fel de surprinsa de decizia anuntata de Parchetul General. Nimeni din Maramures nu are informatii privitoare la identitatea suspectului arestat.Surse judiciare arata ca anuntul arestarii suspectului, plus detalii in acest caz, ar fi fost pregatite pentru data de 10 august. Cazul ar fi urmat sa acopere mediatic o eventuala amplificare a scandalului legat de ingroparea dosarului "10 august". La o zi distanta, anuntul arestarii a fost expediat intr-un comunicat de presa vag, fara a se fi anuntat luni, 10 august, momentul retinerii suspectului pentru 24 ore.Povestea uciderii padurarului Liviu Pop este cunoscuta in localitatea natala, iar numele presupusului criminal a circulat din om in om imediat dupa moartea brutala a angajatului silvic.Padurarul a intalnit in padure trei barbati din satul natal intr-o caruta incarcata cu lemne taiate fara aprobare. "Suspectii au declarat ca Liviu i-a intrebat de ce au furat din nou si ca ar fi lovit caruta cu arma lui de vanatoare ca sa ii sperie. In acel moment, spun ei, s-a rupt arma si, fiind indreptata spre spatele lui, i s-a descarcat accidental in omoplatul drept. Intrebati de ce avea piciorul rupt, cei trei au spus ca Liviu si-a rupt piciorul dupa ce caruta trasa de cai a trecut peste el. Ei au spus ca din cauza ca Liviu a dat cu arma de caruta, caii s-au speriat si au luat-o la vale, iar padurarul a cazut sub caruta", a spus atunci pentru Adevarul.ro un cunoscut de-al suspectilor, sub protectia anonimatului Localnicii spun ca numele suspectului care ar fi fost nasit si la nunta de procuroarea din Targu Lapus este Nelu Petrisor Giurgiu si ca barbatul ar fi incuscrit si cu o avocata din Baia Mare. Tot oamenii locului mai afirma ca Giurgiu ar fi mostenit o avere fabuloasa, de pe urma sotiei care a lucrat pentru un batran singur din Italia. La moartea lui, batranul i-ar fi lasat femeii in jur de 3 milioane de euro.Al doilea supect este descris sub numele de Iacobanu, iar al treilea era un carutas din localitate. Toti trei lucrau pentru firma de prelucrare a materialului lemnos administrata de familia Munteanu. Este vorba despre o afacere controversata, despre care presa locala scrie ca se desfasoara de ani de zile sub semnul ilegalitatii si ca beneficiaza de protectia politica.