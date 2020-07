O femeie de 47 de ani din Bucuresti, ucisa de sotul sau. Barbatul s-a predat dupa cateva ore de la comiterea faptei

Potrivit sursei citate, imediat dupa incident, barbatul a fost vazut coborand pe scarile blocului in care locuia. Ulterior, autorul crimei s-a predat Politiei.Potrivit stirileprotv.ro , cei doi soti au un baiat in varsta de 20 de ani si gemeni, un baiat si o fata, in clasa a VIII-a. Vecinii au declarat ca barbatul in varsta de 49 de ani nu era agresiv, iar cei doi soti pareau sa se inteleaga bine.