Pedeapsa grea pentru un roman judecat pentru viol si crima in Belgia

Si-a filmat victima

Alexandru Caliniuc, din localitatea Salcea, a primit o condamnare de 25 de ani de inchisoare . "In nici un moment nu a tratat-o ca pe un om, ci ca pe un obiect. Se pare ca nu a avut deloc mila, ci doar si-a satisfacut fantezia. Acesta a dat dovada de depravare sexuala", au aratat juratii, citati de Monitorul de Suceava "Domnule Caliniuc ati fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Ati avut o viata in mainile dumneavoasta si ati aruncat-o cu indiferenta, de parca nu ar fi fost o fiinta umana, ci un obiect. Pedeapsa va va oferi o alta perspectiva asupra vietii. Veti beneficia de o a doua sansa. Totusi va trebui sa va dati seama de suferinta extraordinara pe care ati provocat-o familiei Muylle. Ganditi-va doar la enormul dezastru pe care l-ati facut. Altfel, cei 25 de ani vor trece in zadar", a spus judecatorul Willem De Pauw, potrivit aceleiasi surse.In urma cu aproape patru ani si jumatate, mai exact pe 22 ianuarie 2017, o tanara in varsta de 27 de ani, Sofie Muylle, a fost gasita moarta pe plaja din Knokke-Heist, Belgia. Femeia isi petrecuse ultimele ore de viata intr-un cazino, alaturi de iubitul sau. A parasit localul singura, in jurul orei 4.00 dimineata, spunandu-i partenerului ca merge sa se plimbe pe plaja din apropiere. El a fost si principalul suspect de crima Ulterior insa politistii au descoperit imagini pe o camera de supraveghere unde poate fi vazut un tanar care poarta o jacheta albastra si care s-a plimbat si el pe plaja pe care a mers tanara. Barbatul a fost identificat ca fiind Alexandru Caliniuc, un tanar din Salcea, judetul Suceava. In iunie 2017, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Belgia, barbatul a fost ridicat de la locuinta sa si ulterior a fost extradat in Belgia.Pe parcursul anchetei, suceveanul a recunoscut ca a intretinut relatii sexuale cu femeia , apoi a filmat-o zacand pe plaja.Presa belgiana a relatat o parte din declaratia lui Caliniuc in instanta : "Era intinsa pe burta. Am intors-o spre mine si am pus-o pe spate. Era ca si cum ar fi fost lovita. Avea vanatai pe fata. Nu mai avea putere in brate. Mi-a fost teama ca apa o va lua, asa ca am tras-o spre gard. Nu am lovit-o. Nu i-am facut nimic"."Eram doar curios si de aceea m-am culcat cu ea. Ea nu a spus nimic... Nu a spus ca ar trebui sa o las in pace", a explicat el.Potrivit medicului legist, pierderea cunostintei a fost cauzata de sufocare, iar in cele din urma a murit din cauza unui atac de cord, cauzat de hipotermie.