UPDATE FOTO Tanara de 22 de ani disparuta in seara de Halloween a fost gasita. Bunicul a alertat politia dupa ce a aflat despre un cadavru incendiat la Giurgiu

Era internata in Spitalul Obregia din Bucuresti."Luni, 02 noiembrie a.c., Sectia 9 Politie a fost sesizata de bunicul unei tinere cu privire la faptul ca nepoata sa, Ghinea Simona Elena, in varsta de 22 de ani, a plecat in seara de 31 octombrie a.c., in jurul orei 20:00, de la o adresa din sectorul 2 si nu s-a mai intors. Din datele existente tanara este cunoscuta cu plecari voluntare. Aceasta a fost gasita de politistii din Sectorul 2 din cadrul DGPMB internata la.o unitate spitaliceasca din Sectorul 4", a transmis Politia Capitalei.Tanara a plecat in seara zilei de 31 octombrie, in jurul orei 20.00. Bunicul sau s-a alarmat atunci cand televiziunile de stiri din Romania au transmis informatia ca o tanara a fost ucisa, iar cadavrul ei a fost bagat intr-un geamantan caruia i s-a dat foc pe marginea drumului dintre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor, judetul Giurgiu."Luni, 02 noiembrie a.c., Sectia 9 Politie a fost sesizata de bunicul unei tinere cu privire la faptul ca nepoata sa, Ghinea Simona Elena, in varsta de 22 de ani, a plecat in seara de 31 octombrie a.c., in jurul orei 20:00, de la o adresa din sectorul 2 si nu s-a mai intors. Din datele existente tanara este cunoscuta cu plecari voluntare", se arata in anuntul facut de politie Familia si-a dat acordul ca fotrografii cu ea sa fie facute publice, in speranta ca va fi gasita mai usor. Autoritatile spun ca, in acest moment, nu exista informatii ca cele doua cazuri ar avea legatura.Se pare ca tanara data disparuta in Bucuresti isi facuse un nou iubit de care bunicul nu era prea incantat. Fata ar fi lucrat in domeniul HoReCa, in Centrul Vechi al Capitalei. Pe contul de Facebook apare informatia conform careia ar fi urmat o scoala postliceala de asistente medicale.Anchetatorii subliniaza insa ca "momentan este o ipoteza, asteptam ca probele administrate sa ne confirme sau sa infirme daca exista legatura intre cele doua cazuri".Andreea Albu, procurorul de caz de la Parchetul Giurgiu, a transmis ca "pana la acest moment nicio legatura confirmata stiintific".Conform primelor informatii transmise de IGPR, cadavrul incendiat a fost gasit vineri seara, 30 octombrie 2020."La data de 30 octombrie a.c., ora 22.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Nr. 4 Ghimpati au fost sesizati prin SNUAU 112, de catre o persoana, cu privire la faptul ca pe DN 6, intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor este un incediu, iar in urma interventiei, a observat cadavrul unei persoane.La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa, condusa de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, care a indetificat un cadavru de sex feminin carbonizat in procent de 90%", a transmis IGPR, intr-un comunicat de presa.Seful Politiei Romane a trimis la Giurgiu si politisti de la Investigatii Criminale din Bucuresti."Din dispozitia Inspectorului General al Politiei Romane, o echipa de specialisti din cadrul I.G.P.R. (Directia de Investigatii Criminale si Institutul National de Criminalistica) se deplaseaza in judetul Giurgiu, pentru a acorda sprijin de specialitate, in cadrul anchetei", a mai aratat politia.Intre timp a fost publicat si un portret robot al victimei, insa aceasta este facut dupa craniul victimei. Acesta a fost dat publicitatii, in speranta ca cineva ar putea furniza informatii despre persoana care ar avea semnalmentele respective.