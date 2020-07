Presedintele Braziliei, acuzat de crime impotriva umanitatii, la Curtea Penala Internationala

Dosarul a fost prezentat tribunalului cu sediul la Haga de o coalitie de sindicate care sustin ca reprezinta peste un milion de lucratori din sectorul sanitar din Brazilia.Sindicatele il acuza pe liderul de extrema dreapta ca "a dat dovada de neglijenta criminala in modul in care a gestionat pandemia de COVID-19, riscand viata profesionistilor din domeniul sanitar si a membrilor societatii braziliene", potrivit documentelor consultate de AFP.CPI, creata in 2002 pentru a judeca cele mai grave atrocitati comise in lume, nu are nicio obligatie de a da curs miilor de cereri de acest tip depuse procurorului, care decide independent ce dosare sa inainteze judecatorilor.Jair Bolsonaro, care a anuntat sambata ca a fost testat negativ la coronavirus la peste doua saptamani dupa un diagnostic pozitiv, a minimalizat adesea gravitatea pandemiei, calificand-o drept "o mica gripa".Sindicatele afirma ca presedintele brazilian a "perpetuat riscurile de contaminare cu COVID-19 favorizand adunarea sustinatorilor sai, apropiindu-se de ei fara masca si facand reclama unui tratament medical puternic discutabil, precum hidroxiclorochina", considerata ineficienta impotriva bolii de mai multe studii stiintifice."Administratia Bolsonaro trebuie sa fie facuta responsabila pentru raspunsul sau nemilos la pandemie si pentru refuzul sau de a-i proteja pe angajatii din sectorul sanitar si pe brazilienii pe care a jurat sa-i apere", a declarat intr-un comunicat Marcio Monzane, secretar pentru regiunea America al federatiei sindicale UNI Global Union.Brazilia este cea de a doua tara din lume cea mai afectata de coronavirus, cu peste 2,4 milioane de persoane contaminate de la inceputul pandemiei si circa 87.000 de morti , potrivit datelor oficiale.