UPDATE Primele concluzii in cazul crimei de la Bacau. Adjunctul politiei Onesti a inceput primele discutii cu agresorul pe care il cunostea din vedere. Alexandru Scurtu, seful SIAS: "Fiecare incident are un timp specific de desfasurare"

Principalele declaratiiCei care se fac vinovati de aceasta tragedie vor raspunde penal.Ancheta a fost preluata de ancheta de pe langa Tribunalul Bacau.Primul apel care a susot la 11 a fost efectuat la 11.47 de la un barbat care spunea ca are probleme din cauza unui litigiu si spunea ca va folosi un cutit.A fost transferat catre politie , insa apelul s-a intrerupt.la 11.52 primul echipaj a ajuns la fata locului.la 11.55 s-a dispus constituirea unei grupe operative din 17 politisti de la SIC, un negocieator, o grupa de interventie A venit si adjunctul politiei Onesti.Acdjunctul politiei Onesti a inceput primele discutii cu agresorul.Negociatorul a fost chemat de urgenta la serviciu, acesta fiind liber.La ora 14.01 a fost solicitat ISU Bacau, la fata locului ajungand o autoscara si un echipaj SAJ apoi si un echipaj SMURD Ulterior a apelat 112 si a sesizat ca are in locuinta 2 persoane legate si a solicitat sa i se restituie actului apartamentului si 300.000 de euro.Operatorul a solicitat sa vb cu una dintre cele doua persoane sechestrate. Unul dinte ei a precizat ca este sechestrat si ca i s-a spus ca va fi ucis daca se aude vreo miscare pe strada sau la usa.Politistii au discutat cu sotia care a spus ca il sustine pe sot.Gestionarea unei situatii de criza se prezinta in patru pasiDaca procesul de negociere esueaza, trebuie sa fim pregatiti pentru asalt.Evident, in urmarea asaltului, trebuie sa fim asigurati in managementul consecintelor.In cazul procedului de negociete, este o activitate obligatorie in toate actiunile in spatil public. Fiecare incident are un timp specific de desfasurare. Nu putem sa spunem ca o negociere este lunga sau scurta.Desi era in timpul liber, negociatorul s-a deplasat la fata locului destul de repede.In jurul orei 14.02 a inceput negocierea cu agresorul.Moraru Stefanut negociator:Am observat miscarea siluetelor si am auzit tipetelor din interior care ne-au indicat ca in interior s-a produs o agresiune.Alexandru Scurtu a mai spus ca la 16,55 s-a intamplat ceva, s-a produs un declick. se pare ca una dintre victime a incercat sa-l atace.prima echipa care a ajuns la 16.53 era pozitionata la etajul III al blocului cu sisteme de spargere a sistemelor de inchidere.Agresorul pusese si o scara in usa. din acest motiv a durat mult deschiderea usii.S-a folosit initial munitie neletala care au lovit mana agresorului si a facut sa scape arma din mana.Ulterior s-a tras cu arma.Interventia fortelor de ordine s-a realizat imediat ce zgomotele si tipetele din interior au dat de inteles ca acolo se intampla ceva.S-a dat la berbec pana a fost sparta usa.Are patru condamnari anterioare, una dintre ele fiind din Italia.Nu ne-a atestat un comportament violent. Verificarile pe care le-am facut in cercurile sale nu au aratat ca el ar fi avut un declic care sa motiveze acest gest.Adjunctul politiei il cunostea din vedere. Si-a dat masca jos in discutia cu individul respectiv.Actiunea a fost catalogata ca fiind intarziata. Seful Politiei Romane a trimis o echipa de la Bucuresti pentru a investiga interventia autoritatilor.Intre timp, apar mai multe detalii despre tragedia de la Onesti, unde un barbat a sechestrat doi muncitori in apartamentul pe care el il pierduse in urma cu multi ani si pe care, ulterior, i-a injunghiat cu un cutit Conform unor surse citate de Digi 24, discutiile dintre agresor si politie au durat mai bine de 4 ore, iar acesta a cerut negocietorului actul prin care a pierdut apartamentul in care a avut loc crima , o camera de filmat si suma de 300.000 de euro.