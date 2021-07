Procuror, despre criminalul de la Corbu: Avea nevoie de bani intrucat era consumator de droguri. A recunoscut savarsirea faptelor in totalitate

Suspectul crimei din Corbu, la un pas de a fi linsat de zeci de sateni

Viorel Teliceanu a declarat ca barbatul respectiv a furat 250 de lei si pentru a ascunde adevarul motiv al comiterii faptelor a transmis ca ar fi dorit sa se razbune."Scopul a fost de jaf si nemultimit ca nu a gasit decat o suma de 250 de lei autorul s-a razbunat pe una dintre fiicele familiei, de 21 de ani, si a violat-o dupa care a plecat. Pentru a disimula scopul savarsirii faptelor, autorul a sustinut ca a venit in scop de razbunare cumva ca decedatul ar fi avut o relatie cu sotia autorului, lucru neadevarat.Autorul a recunoscut in totalitate savarsirea faptelor, ne-a dat si detalii, s-a efectuat si o perchezitie la domiciliul acestuia unde au fost gasite mai multe bunuri, care probeaza in mod complex savarsirea faptelor care i se imputa. Am gasit si maceta cu care s-a savarsit crima , hainele pe care autorul le avea asupra lui, am gasit bunuri luate de la fata locului si aruncate la o pubela de gunoi pentru ca ii era teama autorului ca i-ar putea ramane amprentele pe bunurile respective", a explicat procurorul constantean.El a mentionat ca autorul faptei locuia la o distanta de trei, patru case fata de victimele sale si nu avea antecedente penale.Barbatul a povestit anchetatorilor ca avea nevoie de bani pentru droguri."Autorul a explicat ca motivatia de baza a fost ca avea nevoie de bani intrucat era consumator de droguri. In ziua respectiva a consumat droguri, cam toata ziua.", a mentionat Teliceanu.Acesta a povestit ca dupa ce a intrat in casa vecinului, agresorul a mers in dormit unde se afla victima, cu sotia sa si cu un copil si a inceput sa il loveasca pe barbat cu maceta. Apoi pe sotia acestuia, pe baiat si pe fiica cea mica i-a inchis in baie, iar pe fata cea mare a violat-o in living. De asemenea, faptele s-au petrecut cu lumina stinsa.Procurorul a precizat ca agresorul nu a stiut pana dimineata ca victima sa a murit. El a mai povestit ca a crezut ca aceasta familie are bani si de aceea a decis sa o jefuiasca."Dupa parerea lui acea persoana avea ceva resurse financiare intrucat isi facuse un gard nou si un acoperis nou si a tras concluzia ca ar avea bani. Targetul lui era sa sustraga aproximativ 2.000 de lei", a explicat Viorel Teliceanu. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si va fi prezentat Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Mai multi jandarmi au fost prezenti vineri, 2 iulie, pentru a asista fortele de politie in a-l ridica pe suspectul crimei si violului din localitatea Corbu , dupa ce zeci de sateni s-au adunat la poarta barbatului, gata sa-l linseze.Barbatul banuit de comiterea omorului care a avut loc azi-dimineata, 2 iulie, in localitatea Corbu, a fost prins si este audiat la aceasta ora la sediul Politiei din orasul Navodari.In urma verificarilor, politistii au stabilit ca barbatul in varsta de 29 de ani lucra ca ospatar la o cherhana din Navodari.In momentul in care a fost scos din casa, suspectul a dat nas in nas cu zeci de localnici care l-au huiduit si erau gata sa-l linseze.