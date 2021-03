Ancheta in cazul crimei de la Onesti. Procurorii au audiat martori si au deschis dosar penal in rem pentru omor calificat

Au fost audiati martorii care au asistat la intreaga scena

Dialogul halucinant intre politie si agresor

"Avand in vedere evenimentul ce a avut loc in data de 01.03.2021 intr-un imobil de pe raza Mun. Onesti, Jud. Bacau, ce a condus la uciderea a doua persoane de sex masculin prin folosirea unui obiect taietor/intepator, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau s-au sesizat din oficiu sub aspectul comiterii infractiunii de omor calificat.In aceste imprejurari, o echipa formata din doi procurori din cadrul unitatii judetene si lucratori din cadrul I.P.J. Bacau - Serviciul de Investigatii Criminale precum si Serviciul Criminalistic s-a deplasat la fata locului pentru efectuarea activitatilor de cercetare penala in vederea aflarii adevarului si lamuririi cauzei sub toate aspectele ce tin de imprejurarile in care a fost savarsita fapta", au transmis procurorii din Onesti.In acest sens, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la fapta comisa si au fost luate masurile urgente pentru administrarea probelor privind activitatea infractionala constatata, respectiv a fost efectuata cercetarea la fata locului, au fost identificati si audiati martorii ce au asistat la desfasurarea evenimentelor, au fost fixate si ridicate mijloacele materiale de proba de la locul faptei, in acest moment ancheta fiind in desfasurare."Mentionam ca audierea persoanei cercetate de comiterea faptei va fi realizata de indata ce starea de sanatate a acesteia va permite.Prin urmare, raportat la stadiul procesual al cercetarilor, in prezent nu putem oferi alte informatii suplimentare, avand in vedere pe de o parte necesitatea respectarii drepturilor recunoscute de lege in favoarea persoanei cercetate pentru uciderea celor doua victime iar pe de alta parte evitarea perturbarii sau periclitarii bunei desfasurari a urmaririi penale, respectarea prezumtiei de nevinovatie si al caracterului nepublic al acestei faze a procesului penal, urmand sa revenim ulterior cu alte informatii de interes public", a transmis Parchetul Onesti.Ultimele informatii in cazul tragediei de la Onesti indica faptul ca politistii ar fi negociat patru ore cu barbatul care a luat ostatici doi muncitori pe care i-a ucis cu un cutit.In imagini facute publice pe internet se vede cum acesta negociaza de la balcon cu politistii, in timp ce stanga lui se afla unul dintre cei doi barbati luati ostatici. Agresorul a intrat peste muncitori in apartament, inarmat cu un cutit. Au aparut inregistrari cu discutiile dintre politie si agresorul de la Onesti , inainte ca acesta sa ii injunghie pe cei dopi muncitori. Barbatul solicita hotararea judecatoreasca pentru apartamentul pe care il pierduse in instanta in urma cu mai bine de 10 ani, insa politia ii spunea sa se linisteasca.