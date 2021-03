Psiholog criminalist despre interventia de la Onesti: "S-a pierdut foarte mult timp. Cand ai de aface cu un astfel de individ nu ai ce negocia"

Fostul politist spune ca s-a actionat tarziu si ca, asa cum s-a procedat si in cazul Caracal, s-a asteptat inutil pana sa se dea ordin sa se intervina."S-a pierdut foarte mult timp.Cand ai de-a face cu un astfel de individ cu probleme psihice grave nu ai ce negocia. Negociatorul isi da seama daca e monolog sau dialog. Daca el vede ca agresorul cere luna de pe cer, trebuie sa dea voie fortelor de ordine sa intervina rapid. Nu stai cinci ore sa auzi un monolog.Asta a inrautatit situatia, el nu raspundea la nicio solicitare a fortelor de ordine.Cu oameni de genul acesta trebuie sa intervii in forta, sa iti dai seama ca e un individ cu probleme psihice. Intri pe geam, spargi usa.Poate politia nu s-a mai confruntat cu astfel de situatii, dar un astfel de caz trebuie sa traga un semnal de alarma.S-au asteptat aprobari si s-a pierdut timp.Se asteapta in maniera retro sa dea ordin. Ca la Caracal. Stau la poarta sa vina ordinul.Trebuie sa lasi politistii sa actioneze dupa instinct, dupa experienta", a declarat Liviu Chesnoiu, la Digi 24 Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la eveniment "Din echipa de verificare fac parte chestor de politie Alexandru Scurtu, directorul S.I.A.S.-I.G.P.R. si comisar-sef de politie Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al D.I.C.-I.G.P.R.La finalizarea verificarilor, in functie de rezultatul acestora, se vor dispune masurile legale care se impun", au transmis autoritatile.Luni, 1 martie, doi muncitori au fost tinuti ostatici ore in sir intr-un apartament din Onesti. Intr-un final au fost injunghiati mortal de cel care ii sechestrase, dupa patru ore de negocieri cu politia Agresorul era fostul proprietar al locuintei care o pierdusa, insa, in instanta , iar acum o voia inapoi. Cei doi ostatici erau muncitori angajati de actualii porprietari sa renoveze locuinta.Barbatul de 60 de ani care a sechestrat doi muncitori a fost impuscat in picior de politisti. Ambii ostatici au murit dupa ce au fost injunghiati Cand au vazut ca barbatul nu cedeaza, politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, insa prea tarziu.