Autorul dublei crime de la Onesti este in stare grava. Barbatul a fost mutat la Spitalul de Urgenta din Bacau

Autorul dublei crime, pazit in permanenta de politie

Directorul medical de la SJU Bacau, Adina Lupu, a declarat ca barbatului i s-au facut mai multe investigatii medicale in urma carora va fi stabilita conduita terapeutica."Intrucat starea pacientului s-a deteriorat, a inceput sa faca febra, s-a decis trimiterea acestuia in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau pentru efectuarea unui computer tomograf si internarea intr-un spital de rang superior.A fost internat in Sectia anestezie terapie-intensiva prin intermediul Sectiei de chirurgie. La internare, pacientul este constient, cooperant, respira spontan, echilibrat hemodinamic. S-a efectuat computer tomograf la cap, torace si abdomen si se asteapta rezultatul la analizele de sange efectuate pentru stabilirea unei conduite terapeutice ulterioare", a precizat Adina Lupu.Miercuri dimineata, directorul medical al Spitalului municipal Onesti, dr. Ana Maria Bancescu, a declarat ca Gheorghe Morosan a fost detubat si este stabil din punct de vedere medical, dar ca urmeaza sa fie transferat intr-un alt spital."Pacientul, momentan, este stabil, dar exista posibilitatea de a aparea complicatii post-operatorii. Va dati seama, au fost noua orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta.Are nevoie de investigatii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat in continuare si sustinut post-operator. Are leziuni superficiale, dar multe. Dupa extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat ca nu au fost atinse organe vitale", spunea medicul Ana Maria Bancescu.Barbatul le-ar fi spus medicilor, inainte sa fie operat, ca este cardiac si se afla sub tratament. De asemenea, el i-a informat ca nu a fost in evidenta vreunui medic psihiatru si nu a luat niciodata vreun tratament psihiatric.In Spitalul din Onesti, autorul dublei crime a fost pazit in permanenta de patru politisti.Gheorghe Morosan urmeaza sa fie audiat de procuror in dosarul deschis pentru omor calificat, atunci cand starea de sanatate ii va permite.Barbatul de 68 de ani a sechestrat, luni, doi muncitori intr-un apartament din Onesti si ulterior i-a injunghiat. Atunci, fortele de ordine au intrat in apartament si l-au impuscat pe agresor.Una dintre victime a fost declarata decedata la fata locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat in spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Apartamentul in care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla in proprietatea Chimcomplex in urma unei executari silite.In urma interventiei de la Onesti, ministrul Lucian Bode a cerut mircuri, 3 martie, inlocuirea din functii a sefilor si adjunctilor politiilor Bacau si Onesti De asemenea, ministrul a transmis ca a sesizat parchetului cu privire la neglijenta in serviciu referitoare la modul de interventie