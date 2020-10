Studenta de la Medicina care a comis o crima socanta a primit cel mai lejer regim de detentie

Se pare ca tanara acceptase sa intretina relatii sexuale cu barbatul, insa ulterior studentii l-au ucis pe Scroth in urma unor neintelegeri legate de banii pe care trebuiau sa-i primeasca.Tinerii au luat cadavrul, l-au pus intr-un dulap si au plecat la un supermarket de la marginea orasului sa cumpere saci din plastic si un geamantan in care sa puna cadavrul pe care ulterior l-au transat. Planul tinerilor a fost sa puna cadavrul victimei in propria masina si sa o incendieze.In jurul orei 4:00, au iesit din camera de camin cu geamantanul in care se afla cadavrul transat al victimei. Urmele de sange lasate pe hol i-au trezit suspiciuni portarului de la camin, care a anuntat Politia. Cu Politia pe urme, Carmen Bejan a ratacit prin parcuri, iar a doua zi s-a predat. Sergiu Florea s-a ascuns intr-un apartament din Calea Sagului. Cand politistii au intrat in locuinta, tanarul a incercat sa se sinucida in baie, taindu-si venele de la maini. Medicii de pe ambulanta sosita la fata locului i-au salvat, insa, viata tanarului.Carmen Bejan a fost condamnata la 19 ani si opt luni de inchisoare . Dupa mai bine de 11 ani in inchisoare si incarcerata la Penitenciarul Gherla, studenta a obtinut modificarea regimului de detentie din semideschis in deschis, relateaza Adevarul.ro Potrivit legii, detinutii din regimul deschis pot presta munca, in interiorul si exteriorul penitenciarului, fara supraveghere, avand obligatia de a reveni la locul de cazare dupa terminarea programului.Odata cu trecerea in regim deschis, Carmen Bejan poate iesi in fiecare zi, fara supraveghere, pentru a merge sa lucreze timp de opt ore. Intr-o astfel de situatie, detinutul trebuie sa respecte un traseu bine stabilit si sa respecte o serie de reguli.In cazul in care ramane in penitenciar , detinutii care executa pedepsele in regimul deschis pot tine camerele descuiate atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, avand acces liber in locurile si zonele stabilite de administratia penitenciarului.Detinuta a fost implicata in mai multe programe de reeducare si a muncit 374 de zile. In prezent, fosta studenta lucreaza la serele de legume ale Penitenciarului Gherla."Detinuta a manifestat interes constant pentru desfasurarea de activitati educationale si lucrative si a avut un comportament adecvat, este suficienta pentru a considera ca aceasta a facut eforturi serioase pentru reintegrarea sa in societate", se arata in hotararea prin care lui Carmen Bejan i-a fost schimbat regimul de detentie din semideschis in deschis.Surse din cadrul administratiei penitenciarelor au declarat pentru Adevarul.ro ca urmatorul pas dupa obtinerea modificarii regimului de detentie este eliberarea conditionata, fosta studenta avand posibilitatea sa intre in cel mult un an in comisia pentru eliberare conditionata.