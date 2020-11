Suspectii in cazul crimei din Giurgiu au recunoscut ca i-au dat foc tinerei pe un camp, dar spun ca nu au ucis-o

Asa cum au spus in fata procurorilor chiar din timpul noptii, de la audieri, cei trei au recunoscut ca au dus corpul tinerei pe camp, intr-o valiza si i-au dat foc, insa spun ca nu au ucis-o pe victima, potrivit Observator Desi nu au vrut sa mai faca declaratii si in fata judecatorului, cei trei suspecti au spus ca regreta cele intamplate. Avocatul lor a cerut arest la domiciliu.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, Mihaela Sabina Mircea, mama unui copil de opt ani, ar fi fost ucisa in casa unde locuia cu presupusii criminali. Femeia ar fi practicat prostitutia, iar mobilul crimei au fost "neintelegeri intervenite intre acestia in interiorul locuintei".Citeste si: Politistii au identificat-o pe femeia ucisa si arsa, intr-o valiza, pe un camp din Giurgiu Totusi, cei trei suspecti, spun ca nu ei ar fi ucis-o pe victima, ci tanara si-ar fi luat singura viata, moment in care ei ar fi intrat in panica si nu au stiut ce sa faca. Ei ar fi spus ca au incercat sa o resusciteze pe tanara, proces in care i-ar fi rupt trei coaste. Dupa care au intrat in panica din nou si au bagat-o intr-un geamantan, au dus-o pe camp si i-au dat foc.Cercetarile continua in acest caz.Citeste si: Cine sunt principalii suspecti in cazul tinerei ucise si incendiate in Giurgiu. Doua surori ar fi maltratat-o si obligat-o sa se prostitueze