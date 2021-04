UPDATE Politia l-a prins pe ucigasul profesoarei din Cernavoda. Autorul este un barbat pe care femeia il angajase sa ii faca lucrari la domiciliu

I-a cerut ceva de scris si a vrut sa-i fure cheia

Autorul crimei este un barbat care ii facuse lucrari la domiciliu, in urma cu cativa ani, tot el schimbandu-i si usa de la intrare. A fost depistat in zona localitatii Deleni, precizand ca a baut antigel pentru a se sinucide, conform replicaonline.ro "In urma a doua seiszari, in sensul in care sora victimei a sesizat despre faptul ca, atunci cand a cautat-o la domiciliu, a gasit usa incuiata pe dinafara, cu cheia rupta partial in usa si, ca urmare a unui denunt al unei alte persoane, cu maxima operativitate, si cu o foarte buna colaborare, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul Judetean al Politiei Constanta au documentat activitatea infractionala a unui barbat care, acum 36 de ore, deci in cursul zilei de marti, a patruns in imobilul victimei.S-a conturat ca situatie de fapt ca acesta a intrat in imobilul victimei pe care o cunostea anterior si, sub pretextul de a cere ceva de scris si un document pe care sa scrie, a incercat sa sustraga cheia de la imobil, ca ulterior sa patrunda si sa sustraga sume de bani si alte bunuri de valoare, insa a luat hotararea de a ucide victima, dupa ce a fost surprins de victima in incercarea acestuia de a-i sustrage cheile imobilului.(...)Decesul a intervenit in urma sugrumarii victimei care avea si acel calus in cavitatea bucala.", a spus, pentru Replica, Gill Julien Grigore Iacobici, seful Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta."In acest moment este in desfasurare o ancheta in care politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, investigheaza cazul cu privire la sesizarea conform careia o femeie ar fi fost gasita decedata in locuinta sa din orasul Cernavoda", a transmis IPJ Constanta.Principalul suspectul in cazul uciderii profesoarei din Cernavoda ar fi un pacient ale acesteia, avand in vedere faptul ca femeia era si psiholog, potrivit unor surse citate de Antena 3 Mai mult, dupa comiterea crimei, suspectul principal ar fi incercat sa se sinucida, mai arata aceleasi surse din ancheta.Sora femeii a fost cea care a alertat Serviciul 112, joi dimineata.Profesoara din Cernavoda a fost gasita moarta in casa, cu mainile legate la spate si un calus in gura.Din datele anchetatorilor, exista mai multi suspecti care se afla la audieri, insa principalul ar fi un fost pacient al femeii, in varsta de 42 de ani.