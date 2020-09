Tanar de 19 ani, retinut dupa ce a violat si ucis o batrana de 98 de ani de la care a vrut sa fure bani. Barbatul era sub influenta drogurilor

Anchetatorii spun ca atacatorul se afla sub influenta unor substante psihotrope.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, in noaptea de 1/2 septembrie, procurorii au retinut pentru 24 de ore un tanar de 19 ani din comuna Vulturesti, satul Valea lui Alb, pentru tentativa de talharie calificata, omor calificat si viol.Anchetatorii au stabilit ca, in noaptea de 30/31 august, pe fondul consumului de anumite substante (posibil tigara/joint), tanarul a patruns fara drept in curtea si locuinta unei femei de 98 de ani, din comuna Vulturesti."Profitand de starea vadita de vulnerabilitate a acesteia, datorata varstei (98 ani) si starii de sanatate (victima se deplasa cu ajutorul unui baston), cu intentia de a sustrage sume de bani, sens in care i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu palmele, pumnii si picioarele, fara insa a sustrage vreo suma de bani, intrucat nu a gasit, iar, in continuare, profitand de aceeasi stare de vulnerabilitate a victimei, a intretinut, prin constrangere, raport sexual cu victima, continuand sa o agreseze, dupa care i-a introdus in vagin un corp dur, respectiv bastonul de care victima se folosea pentru deplasare, iar, in final, a sugrumat victima cu consecinta fracturii de os hioid, fapt ce determinat decesul, conform concluziilor preliminare intocmite de catre SJML Olt", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt.Tanarul va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.Citeste si: