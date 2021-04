Crima din gelozie intr-un sat din Alba. Un barbat a ucis cu cutitul un tanar si a ranit-o grav pe iubita acestuia VIDEO

Un barbat in varsta de 36 de ani a intrat in casa a doi tineri si i-a atacat cu un cutit.Agresorul l-a injunghiat in inima pe tanarul de 23 de ani si a incercat sa o omoare si pe iubita acesteia. Tanara in varsta de 21 de ani a scapat cu viata, dar a ajuns la spital cu rani grave.Victima a fost internata la Spitalul Orasenesc Cugir cu mai multe plagi injunghiate. Reprezentantii unitatii sanitare au precizat ca victima se afla in stare stabila.Dupa ce i-a atacat, barbatul a fugit de la locul faptei. Acesta a fost prins in jurul orei 12.30 intr-o padure din apropierea satului. A fost urmarit de politisti cu motocicletele si a fost, in final, retinut.La momentul retinerii le-a spus politistilor ca a aruncat cutitul in gradina locuintei din sat. Ulterior, a fost transportat la Politie pentru audieri. Ancheta este derulata sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.