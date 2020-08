Ucigasul romanului ingropat in spatele unei benzinarii din Cipru a fost prins. Care a fost mobilul crimei

Andrei P., care a disparut pe data de 22 iulie, a fost gasit ingropat pe campul din spatele unei benzinarii din Larnaca, dupa arestarea la Nicosia a unui barbat de origine indiana, in varsta de 26 de ani, potrivit presei locale.Potrivit unui comunicat al politiei cipriote, in ziua disparitiei, romanul a plecat de acasa impreuna cu doua persoane in varsta de 25, respectiv 26 de ani. Mai tarziu, in aceeasi zi, Andrei P. si-a sunat un prieten caruia i-a spus ca a fost rapit si dus intr-o zona necunoscuta, iar acolo a fost batut si jefuit. La 20 de minute dupa acest apel, telefonul barbatului a fost dezactivat.Charalambos Zahariou, ofiterul care a preluat cazul de disparitie, a afirmat inca de la inceputul anchetei ca politia a obtinut dovezi potrivit carora romanul a fost rapit, iar suspectii sunt cetateni asiatici. Au fost arestati atunci trei indivizi, dar ulterior au fost eliberati, informeaza Digi24. In cursul acestei saptamani, in baza unor noi probe, unul dintre acesti suspecti a fost din nou retinut.Ancheta politiei sugereaza ca la baza crimei a fost o casatorie fictiva. In 2018, suspectul retinut miercuri s-a casatorit cu o femeie din Romania, care era la acea data partenera lui Andrei P. Dupa casatorie, cei doi romani au plecat din Cipru si recent, autoritatile din Cipru i-au cerut indianului sa se prezinte la sectie cu anumite documente si cu "sotia". Cand acesta i-a cerut femeii sa se intoarca in Cipru, ea i-a cerut 2.000 de euro pentru acest serviciu.Barbatul a platit suma, iar femeia s-a intors in Cipru impreuna cu Andrei, insa acesta i-a cerut si mai multi bani si de aici a pornit scandalul.Suspectul spune ca in ziua disparitiei l-a batut pe Andrei in masina, dupa care l-a abandonat in camp. S-a intors dupa cateva ore si a constatat ca este mort, iar atunci a decis sa-l ingroape.