Ucigasul unei tinere de 21 de ani a fost prins in judetul Calarasi. Barbatul fugise dupa crima comisa la masa de Craciun

Barbatul a fost localizat si prins in cursul serii 27 decembrie intr-o casa abandonata din comuna Perisoru, judetul Calarasi. Peste 120 de oameni au fost implicati in prinderea acestuia.Conform anchetatorilor, in seara zilei de 26 decembrie, in jurul orei 20.30, barbatul i-ar fi aplicat mai multe lovituri de cutit prietenei sale, in varsta de 21 de ani, in casa tinerei din comuna calaraseana Borcea, judetul Calarasi, provocandu-i decesul.Barbatul fusese chemat la masa de familia femeii care si-a pierdut viata in urma atacului. Parintii tinerei au declarat Politiei ca cei doi s-ar fi cunoscut in urma cu doua saptamani. Dupa un scandal inceput la masa de Craciun, cuplul s-a retras in camera fetei, de unde s-au auzit zgomote si tipete. Cei prezenti la masa au intrat in camera dupa ce barbatul a fugit din casa si au gasit-o pe tanara intr-o balta de sange, dupa ce a fost injunghiata in gat.