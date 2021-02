Crima teribila, in Sibiu. Un barbat s-a predat la politie si a spus ca si-a ucis fosta iubita, cu toate ca ea obtinuse un ordin de protectie

Si unii politisti scapa situatia de sub control si recurg la astfel de gesturi violente

S-a intamplat intr-un cartier din Cisnadie, judetul Sibiu. Ucigasul si victima locuiau in acelasi bloc si chiar pe acelasi palier. S-a predat in Deva.Barbatul, in varsta de 42 de ani, s-a predat duminica dimineata la Politia Deva si a anuntat ca si-a ucis fosta concubina, in judetul Sibiu. Politistii care s-au deplasat la locuinta indicata au gasit femeia moarta si au aflat ca cei doi locuiau in aceeasi scara de bloc, iar femeia obtinuse un ordin de protectie impotriva lui. Barbatul sustine ca a avut o cearta cu fosta concubina, ar aceasta l-ar fi atacat cu un cutit, pe care l-a luat si a injunghiat-o in gat.Femeia obtinuse in toamna un ordin e protectie, valabil pana in vara.Sambata seara intre ei a izbucnit un conflict puternic. Barbatul sustine ca femeia l-ar fi fi atacat cu un cutit, pe care l-a luat si a injunghiat-o in gat Ulterior, a fugit la Deva, unde fratele sau si cumnata l-au convins sa se predea.Crima a avut loc in Cartierul Arhitectilor, la iesirea din municipiul Sibiu spre Cisnadie, victima avand 30 de ani. In urma cu o luna, fostul sef al Politiei Locale Oradea, Paul Kover, acuzat de tentativa de omor, contesta mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile emis de Tribunalul Bihor. El este cercetat pentru ca si-a injunghiat de cinci ori sotia de care era separat.In ianuarie 2020, femeia obtinuse un ordin de protectie impotriva lui.