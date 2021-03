Un barbat si-a ucis partenera de viata apoi s-a sinucis. Tragedia s-a produs in localitatea Jilava

Politistii ilfoveni confirma crima

Din primele informatii, dimineata se pare ca cei doi au avut o cearta la care a asistat si soacra lui, mama fetei. Soacra a plecat la biserica, iar cand s-a intors l-a surprins pe barbat cum tara corpul femeii, intr-o magazie, transmite Antena 3 Mama femeii ucise a inceput sa tipe, fiind auzita de un vecin, care a apelat 112, moment in care agresorul s-a inchis intr-o camera si s-a injunghiat."La data de 06 martie, a.c., politistii din Ilfov au fost sesizati de catre o persoana de sex masculin cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 39 de ani si-ar fi injunghiat concubina. Din primele verificari, a rezultat faptul ca un barbat si-ar fi injunghiat concubina, in urma unei discutii, intr-un imobil, din comuna Jilava, judetul Ilfov, dupa care persoana in cauza s-ar fi sinucis, la scurt timp dupa incident. La fata locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul IPJ Ilfov, impreuna cu procurorul de caz pentru efectuarea cercetarilor la fata locului", a transmis IPJ Ilfov.