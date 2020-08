Un roman din Cipru a fost ucis de barbatul de la care el si iubita lui luasera bani in schimbul unei casatorii de convenienta

Autoritatile au arestat trei suspecti, asiatici, iar unul dintre ei a marturisit crima si i-a condus pe oamenii legii in locul in care si-a ingropat victima. Ucigasul, in varsta de 26 de ani, se casatorise cu iubita romanului pentru a obtine rezidenta in Uniunea Europeana. Casatoria de convenienta fusese "platita" de asiatic, care insa s-a trezit parasit de proaspata sotie.Autoritatile din Cipru i-au solicitat inculpatului actele sotiei, potrivit Adevarul Atunci, barbatul i-a cerut femeii sa se intoarca in Cipru, insa ea i-ar mai fi cerut 2.000 de euro in schimb. In timp ce Andrei Popa si barbatul asiatic mergeau spre Nicosia, pentru niste documente, romanul ar fi plusat si ar fi cerut mai multi bani. Intre cei doi s-a iscat o cearta, care a degenerat.Agresorul le-a marturisit politistilor ca a urmat o bataie si ca l-ar fi aruncat din masina pe Andrei fara sa stie ca e mort. Urmatoarea oprire a fost la apartamentul femeii, careia i-a spus initial ca Andrei se va intoarce mai tarziu. Dupa un timp, asiaticul s-ar fi intors dupa el, banuind ca e ranit. Cand a ajuns, a constatat ca a murit, astfel ca l-a ingropat ca sa scape de urme.