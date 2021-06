Un tanar de 22 de ani si-a ucis tatal agresiv si l-a ingropat intr-o latrina din curtea casei. Ce l-a infurat atat de grav pe fiul acestuia

Dupa crima , tanarul a fugit si s-a ascuns in padure. Politistii l-au cautat trei zile si abia marti au reusit sa il duca in fata procurorului. Cercetat pentru omor , el risca sa isi petreaca urmatorii 20 de ani in inchisoare , transmite stirileprotev.ro Din ce au aflat anchetatorii, fiul s-a infuriat in clipa in care tatal sau i-ar fi zis sa se mute din casa parinteasca, cu tot cu partenera de viata, care avea 3 copii. Atunci, baiatul de 22 de ani ar fi rabufnit cu o violenta extrema.Vecinii spun ca fiul care l-a ucis, era de fapt cel care tinea cel mai mult la tatal sau, chiar daca acesta il dadea des afara din casa parinteasca.Dupa ce l-a omorat, ca sa ascunda crima, fiul si-a ingropat parintele in curtea casei, intr-o groapa pe care omul o sapase pentru o toaleta.Iar vecinilor le-a spus ca tatal lui a plecat la munca in Germania. Numai ca, dupa doua zile, oamenii au devenit suspiciosi si au cerut ajutorul politiei. La perchezitii , criminalistii au descoperit trupul victimei, un barbat de 57 de ani.