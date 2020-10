Un tanar din Prahova si-a ucis in bataie partenera de viata si a aruncat-o intr-o prapastie. Motivul invocat: il mintise ca era mai tanara decat in realitate

El le-a spus anchetatorilor ca a recurs la acest gest dupa ce a aflat ca era mult mai in varsta decat ii spusese si, mai mult, era si mama a doi copii.Cristian Anton a spus politistilor ca a sugrumat-o pe iubita sa si a aruncat-o intr-o prapastie pentru ca in cele din urma sa-i mai dea un pumn pentru a se asigura ca a murit, scrie Adevarul Fragmente din cadavrul femeii au fost gasite la cateva zile de la comiterea crimei, intr-o prapasite din comuna prahoveana Cosminele. Trupul victimei fusese devorat de salbaticiuni.Potrivit ordonantei de arestare emisa pe numele lui Cristian Anton, crima a avut loc in seara zilei de 25 septembrie. Barbatul a aflase ca femeia de care era indragostit il mintise. Nu avea 28 de ani, asa cum ii spusese, ci 35 ani, iar in plus avea si doi copii din doua relatii anterioare. A mers dupa iubita lui la Ploiesti si a luat-o acasa, in comuna Cosminele. Pe drum, cei doi s-au certat.Apoi a oprit, a luat-o la bataie si a sugrumat-o. Dupa ce a realizat ca ucis-o, i-a mai dat un pumn pentru a vedea daca mai are vreo reactie. A aruncat-o in prapastie si a plecat de la locul faptei.Disparitia femeii a fost sesizata de catre patroana societatii unde lucra. Aceasta stia ca angajata ei avea o relatie tensionata cu iubitul pentru ca nu de putine ori venise batuta la munca.Anton a fost arestat preventiv pe 6 octombrie si se afla in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al Politiei Prahova. Acesta nu a contestat pana acum masura arestului preventiv.Citeste si: