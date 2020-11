Iordanian injunghiat mortal de un cetatean turc, In Voluntari. Agresorul este cautat de politisti

Se pare ca totul s-ar fi intamplat din cauza unor neintelegeri in afaceri.Autoritatile au fost alertate prin 112, iar un echipaj de politie si o ambulanta au ajuns imediat la fata locului. Barbatul a fost dus la spital, insa medicii nu au mai putut sa-l salveze, acesta decedand ulterior.Politistii au identificat persoana banuita de comiterea faptei, in cauza fiind vorba despre un barbat, cetatean turc, de 39 de ani."De asemenea, politistii efectueaza activitati specifice pentru depistarea barbatului banuit de comiterea faptei, iar cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal deschis, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor , urmarirea penala fiind in competenta exclusiva a Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov", transmite IPJ Ilfov, intr-un comunicat de presa.Citeste si: