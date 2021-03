Cum explica politistii crima de la Onesti: Una dintre victime a incercat sa il atace pe agresor, ceea ce a produs un declic

Conform informatiilor furnizate de catre comisarul sef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Directiei Investigatii Criminale (DIC) a IGPR, si chestorul de politie Alexandru Scurtu - directorul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) al IGPR, politistii din Onesti au ajuns la fata locului la 5 minute dupa momentul in care agresorul a facut primul apel la 112, iar negocierile cu acesta au fost purtate timp de doua ore de catre adjunctul sefului Politiei Onesti, pana la ora 13,53 cand la fata locului a ajuns ofiterul negociator specializat al IPJ de la Bacau, insotit de echipa de trupe de interventie, de asemenea deplasata de la Bacau.Conform comisarului sef Anton Cristian Gheorghe, negociatorul a fost chemat de urgenta de acasa, fiind in timpul liber, iar celalalt ofiter specializat din cadrul IPJ Bacau se afla in concediu medical.Conform chestorului de politie Alexandru Scurtu, in urma demersurilor de comunicare depuse de catre ofiterul negociator, "situatia era sub control" la momentul orei 16,55, cand insa "s-a produs un declic" deoarece "una dintre victime a incercat sa il atace pe agresor", moment in care acesta a inceput sa loveasca pe cei doi sechestrati cu cutitul si din apartament s-au auzit tipete, ceea ce a declansat si interventia in forta a trupelor de interventie, care a fost insa ingreunata de modul in care a fost blocata usa de acces in apartament.