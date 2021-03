Ancheta in cazul dublei crime de la Onesti. Unul dintre muncitorii sechestrati ar fi fost lovit de gloantele politiei cand inca era in viata

Anchetatorii spun ca Gheorghe Morosan avea in buzunar doua spray-uri lacrimogene, potrivit StirileProtv Procurorii au cerut analize toxicologice si histo-patologice ca sa lamureasca ipoteza. Nu se asteapta insa sa primeasca prea curand rezultatul."Durata este una relativa, in functie si de numarul de examene, analize care se fac in cadrul acestei expertize. Depinde si cate probe vor fi trimise la analize, deci cel putin 2-3 luni", a explicat Cristinel Ciocanta, sef Sectia Penala, Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau.Ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat ca trupul barbatului de 36 de ani a fost atins de proiectile. Barbatul era in viata in acel moment, desi Morosan ii provocase si lui rani severe."M-ati intrebat de acele urme pe corpul uneia dintre victime erau urme de la o munitie neletala . Pot sa va spun atat, s-au tras doua cartuse, fiecare cartus are in compozitie 15 bile de cauciuc. Din ancheta va rezulta exact pozitia de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima", a declarat Lucian BodeSurse din ancheta sustin ca barbatul de 36 de ani s-ar fi aflat in spatele agresorului. A fost chiar pe traiectoria bilelor de cauciuc care s-au imprastiat din cele doua cartuse neletale trase de trupele speciale.