VIDEO Sefii din Politia Bacau si Onesti, inlocuiti de ministrul Bode: "Am sesizat parchetul pentru neglijenta in serviciu. Conducerea IPJ nu a valorificat toate informatiile"

"In primul rand doresc sa adresez condolenate familiilor celor doua persoane decedate. Pentru mine, ca ministru de Interne dar si ca simplu cetatean, cel mai greu de acceptat este ca in urma unei interventii din partea unor structuri ale MAI nu am reusit sa salvam vietile unor persoane aflate in pericol", a declarat Lucian Bode."Conform verificarilor preliminare, s-a stabilit ca modul de implicare a conducerrii IPJ Bacau a fost unul defectuos.La comanda Inspectoratului de Politie a judetului Bacau se afla adjunctul unitatii, care s-a deplasat cu intarziere la fata locului, minimizand importanta evenimentului.Cu toate ca autorul a amenintat de mai multe ori ca va comite fapte de violenta , nu au fost dispuse masuri legale in acest sens. In contextul apelurilor repetate la 112 ale agresorului , conduceerea IPJ Bacau nu a valorificat in intregime toate datele si nu a informat complet si corect esalonul superior pentru a se aloca resurse multiple.Cu privire la modul de implicare a politiei municipale Onesti, a fost ignorat trecutul autorului. Comportamentul lui in societate sau amenintarile lui anterioare nu au fost valorificate in mod corespunzator.Nu au fost folosite la capacitate resursele informative si datele din resursele deschise.Comunicarea cu autorul, inainte de sosirea negociatorului a fost una defectuasa ceea ce a sportit starea de irascibilitate a agresorului", a declarat ministrul Bode."Masurile dispuse la fata locului au fost deficitare. Neactionandu-se corespunzator in sensul izolarii sotiei autorului si limitarii posibilitatii autorului de a avea acces la anumite informatii, aspect care a ingreunat interventia.Cu privire la modul de interventie , fortele au avut in dotare echipament corespunztor pentru gestionarea unei astfel de situatii. Principala deficianta a fost relationarea defectuasa dintre factorii de comanda ceea ce a determinat lipsa coordonarii actiunilor si neasumarea responsabilitatilor", a spus ministrul de Interne."Am dispus sesizarea unitatii de parchet competente cu privire la neglijenta in serviciu referitoare la modul de interventie.Sesizarea unitatii de parchet competente cu privire la modul de solutionare a plangerilor depuse anterior evenimentului.Inlocuirea din conducerea Inspectoratului de Politie Bacau, a inspectorului sef si al adjunctului acestuia.Inlocuirea din conducerea Politiei Municipiului Onesti a sefului politiei si a adjunctului acestuia.Celor patru ofiteri urmeaza sa li se stabileasca atributii.Am dispus masuri pentru continuarea activitatilor celor doua structuri de politie ", a precizat Lucian Bode.Luni, 1 martie, doi muncitori in varsta de 36 si 52 de ani care renovau un apartament in Onesti au fost ucisi luni de catre fostul proprietar dupa ce i-a sechestrat Politia a intrat peste agresor si au deschis focul dupa ce negocierile dintre agresor si fortele de ordine au esuat, la capatul a mai bine de cinci ore.