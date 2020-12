Strategia de vaccinare anti-COVID din Romania, prezentata vineri. Planul a fost aprobat in CSAT

Conferinta de presa in care va fi prezentata strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania va avea loc la ora 16.00, la Palatul Victoria Aceasta va fi sustinuta de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii si vicepresedinte CNCAV, si Florentina Furtunescu, Institutul National de Sanatate Publica.Saptamana trecuta, Hotararea privind Strategia de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2 a fost adoptata de Guvern.Ministerul Sanatatii a precizat ca Strategia de vaccinare a fost elaborata de catre Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, organism interministerial in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea Prim-ministrului.Documentul stabileste viziunea, principiile si modul de actiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor anti COVID-19 autorizate de catre Agentia Europeana a Medicamentului si are la baza atat analiza situatiei de la nivelul national si european a raspandirii SARS-CoV-2, cat si analiza situatiei cazurilor grave si respectiv a mortalitatii generate de COVID-19.Strategia isi propune, ca obiective generale, asigurarea unui mediu favorabil vaccinarii, ca politica eficace de preventie COVID-19 la nivelul populatiei Romaniei, dar si crearea premizelor de operationalizare a activitatii de vaccinare anti COVID-19 la nivel populational, ca parte integranta a programului national de vaccinare."Scopul nostru este acela de a asigura accesul la vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in conditii de siguranta, eficacitate si echitate pentru prevenirea infectiei cu SARS-CoV-2 si limitarea pandemiei de COVID-19 pe teritoriul tarii", a declarat Nelu Tataru , ministrul Sanatatii.Strategia stabileste intregul proces si lant de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, de la principiile generale, pana la organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lantului de frig, monitorizarea sigurantei si eficacitatii si managementul deseurilor. Aceasta propune linii generale care vor sta la baza strategiei de comunicare a campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 din Romania.Potrivit acestei strategii de vaccinare, au fost stabilite grupurile prioritare pentru vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. "Principalele categorii de personal care vor fi vaccinate sunt urmatoarele: personalul din domeniul sanatatii, personalul din centrele rezidentiale si medico-sociale, populatia cu risc ridicat de evolutie severa in cazul infectiilor cu SARS-CoV-2 si personalul din alte domenii cheie pentru buna functionare a societatii", a explicat seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, mentionand ca dupa aceasta etapa vaccinarea va fi disponibila pentru toata populatia.Joi, presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii ( CSAT ), pe ordinea de zi a sedintei fiind inclusa tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania"."In CSAT a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus , campanie care va dura cel putin cateva luni de zile. Am dorit sa fie o campanie foarte bine pregatita si strategia, dupa parerea mea si a specialistilor e una foarte bine lucrata. Ea a fost aprobata in Guvern, acum si in CSAT. Aceasta strategie cuprinde pasii de vaccinare", a declarat, ulterior, presedintele Klaus Iohannis.El a spus ca deja persoanele informate din zona medicala doresc sa se vaccineze in proportie de peste 80%."Foarte, foarte pe scurt despre vaccinare pot sa va spun in acest moment ca este foarte posibil ca la inceputul anului viitor sa beneficieze Romania deja de prima transa de vaccin. Este posibil sa avem o prima transa cu un numar de aproximativ un milion de doze. In prima transa, repet, va fi vaccinat intregul personal medical si persoanele din grupele de risc. Vaccinarea este voluntara, vaccinarea este sigura, vaccinarea este eficienta, vaccinarea se face planificat. Este foarte, foarte important de stiut ca aceste tipuri de vaccin care sunt acum in curs de aprobare sunt sigure, sunt eficiente sunt la cel mai inalt standard european. Deja echipa care se va ocupa de campania de vaccinare a facut verificari in unitatile spitalicesti, intre medicii de familie si intentia de vaccinare e la un grad foarte mare. Se pare ca deja persoanele informate din zona medicala doresc in proportie de peste 80% sa se vaccineze. E un lucru foarte bun si e posibil ca pana in primavara sa terminam aceasta prima campanie de vaccinare", a completat seful statului.