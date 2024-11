CSAT: Basescu si Ponta nu s-au inteles pe bugete - L-au avizat doar pe cel pentru primul an de razboi

Bugetele pentru anul 2015 ale MApN, MAI, SRI, SIE, SPP si STS nu au fost avizate, in cadrul sedintei CSAT de marti, membrii Consiliului luand decizia ca avizarea acestora sa se faca "dupa ce Guvernul va avea o imagine clara a resurselor pe care le are la dispozitie".

In schimb, in ceea ce priveste bugetul de stat pentru primul an de razboi, valabil in perioada 2014 - 2016, o alta tema analizata in cadrul sedintei Consiliului, membrii au aprobat structura acestuia, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat.

"Primul an de razboi este conceput ca parte integranta in ansamblul de masuri si actiuni care se stabilesc si se realizeaza pe timp de pace pentru satisfacerea cerintelor de aparare, concomitent cu asigurarea continuitatii activitatilor economico-sociale in caz de mobilizare sau razboi", se arata in documentul citat.

Proiectul bugetului pentru primul an de razboi, valabil in perioada 2014-2016, se refera la criza din Ucraina, care a constituit una dintre temele principale ale sedintei.

"In ceea ce priveste evaluarea consecintelor crizei din Ucraina, membrii Consiliului au concluzionat ca aceasta afecteaza domenii de interes strategic ale Romaniei, precum securitatea maritima si aeriana, economica, amenintari asimetrice, dar si dimensiunea politica a relatiilor Romaniei cu statele din regiune, pe de o parte, si cu Rusia, pe de alta", mai transmite comunicatul.

La sedinta CSAT care a inceput la ora 15.00 si a fost condusa de presedintele Traian Basescu au participat si premierul Victor Ponta, ministrul de Interne Gabriel Oprea, ministrul Apararii Mircea Dusa, ministrul de Externe Bogdan Aurescu, ministrul Justitiei Robert Cazanciuc, ministrul Economiei Constantin Nita, ministrul Finantelor Ioana Petrescu sau directorul SRI, George Maior.

Aceasta a fost ultima sedinta CSAT la care a participat presedintele Traian Basescu, care isi incheie al doilea mandat in fruntea Romaniei pe data de 21 decembrie, lasand locul presedintelui ales, Klaus Iohannis.

