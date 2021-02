Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, convocat de Klaus Iohannis pentru discutii despre proiectului de buget pe anul 2021

"Vineri, 19 februarie a.c., incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica referitoare la propunerile de buget pe anul 2021 pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale", arata anuntul Presedintiei.Citu, despre bugetul pentru SanatatePremierul Florin Citu a declarat, luni, ca bugetul alocat Ministerului Sanatatii pentru acest an este mai mare ca in ultimii doi ani si a afirmat ca sunt multi oameni in spatiul public care "nu stiu sa citeasca un buget" sau "vor sa faca doar scandal".