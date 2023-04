Ministerul Public vrea ca procurorul general sa fie membru CSAT

Procurorul general al Romaniei ar putea deveni membru de drept al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), dupa ce conducerea Ministerului Public a facut o propunere in acest sens ministrului Justitiei, Raluca Pruna.

"Conducerea Ministerului Public a transmis ministrului Justitiei propunerea de completare a Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in sensul includerii ca membru de drept al acestei institutii si a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata intr-un comunicat al Parchetului General remis miercuri.

Reprezentantii Ministerului Public spun ca includerea sefului Parchetului General - a carui conducere interimara este asigurata in prezent de Bogdan Licu - in CSAT ar reprezenta o "manifestare a echilibrului puterilor in stat".

"S-a considerat ca participarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in CSAT, in calitate de membru de drept al Consiliului, ar reprezenta in fapt acelasi argument constitutional - a participarii unui reprezentant al unei puteri a statului (puterea judecatoreasca) in actele deliberative ale unui organ al altei puteri a statului (puterea executiva) - ca manifestare a echilibrului puterilor in stat si fara a incalca principiul separatiei suple a puterilor", se explica in documentul citat.

Ministerul Public mai arata ca "motivul unei asemenea participari este legitim, necesar si proportional cu scopul existentei de facto a CSAT".

"S-a apreciat, totodata, ca procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentantul de drept al Ministerului Public in raporturile cu celelalte institutii ale statului, iar Ministerul Public are un rol fundamental, atat proiectiv, cat si operativ, in arhitectura de aparare si securitate nationala a Romaniei", au conchis reprezentantii institutiei.

Ideea nu este noua. Presedintele Klaus Iohannis declara, la inceputul anului trecut, ca procurorul general ar trebui sa participe la sedintele CSAT, pentru ca "nu numai terorismul, dar si coruptia si crima organizata reprezinta amenintari la adresa securitatii nationale a oricarui stat, iar procurorii se afla in prima linie a luptei impotriva retelelor ilegale de orice fel".

Propunerea sefului de stat a fost sprijinita de premierul de la acea vreme Victor Ponta, dar nu s-a pus in aplicare prin schimbarea vreunei legi.

