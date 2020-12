Strategia de vaccinare anti-COVID, discutata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, Hotararea privind Strategia de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Strategia de vaccinare a fost elaborata de catre Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, organism interministerial in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.Documentul stabileste viziunea, principiile si modul de actiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor anti COVID-19 autorizate de catre Agentia Europeana a Medicamentului si are la baza atat analiza situatiei de la nivelul national si european a raspandirii SARS-CoV-2, cat si analiza situatiei cazurilor grave si respectiv a mortalitatii generate de COVID-19.Strategia isi propune, ca obiective generale, asigurarea unui mediu favorabil vaccinarii, ca politica eficace de preventie COVID-19 la nivelul populatiei Romaniei, dar si crearea premizelor de operationalizare a activitatii de vaccinare impotriva coronavirusului la nivel populational, ca parte integranta a programului national de vaccinare.De asemenea, Strategia stabileste intregul proces si lant de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, de la principiile generale, pana la organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lantului de frig, monitorizarea sigurantei si eficacitatii si managementul deseurilor. Aceasta propune linii generale care vor sta la baza strategiei de comunicare a campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului din Romania."Potrivit acestei strategii de vaccinare, au fost stabilite grupurile prioritare pentru vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Principalele categorii de personal care vor fi vaccinate sunt urmatoarele: personalul din domeniul sanatatii, personalul din centrele rezidentiale si medico-sociale, populatia cu risc ridicat de evolutie severa in cazul infectiilor cu SARS-CoV-2 si personalul din alte domenii cheie pentru buna functionare a societatii" a declarat seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca.El a spus ca dupa aceasta etapa vaccinarea va fi disponibila pentru toata populatia."Estimarea este ca in prezent 70% din totalul populatiei ar fi putea fi implicata in aceasta campanie de vaccinare. Este o campanie gratuita si voluntara. Succesul acestei campanii de vaccinare depinde foarte mult de vointa populatiei, de conformarea cetatenilor la aceasta campanie si in acest sens Guvernul face un apel catre toate institutiile implicate, dar si catre societatea civila, catre specialisti, ca dezbaterea publica sa sprijine aceasta campanie pentru ca aceasta reprezinta singurul remediu pentru a pune capat pandemiei. Trebuie evitate politizarile pe acest subiect pentru ca in joc sunt viata si sanatatea romanilor si chemam alaturi toti specialistii in domeniu pentru sprijinirea eforturilor Guvernului de derulare a acestei campanii de vaccinare cu succes, in momentul in care vaccinul va fi disponibil" a adaugat Danca.