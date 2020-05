50 de procurori si 100 de grefieri vor fi angajati in parchete. Un procuror castiga peste 27.000 lei

Ziare.

com

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat hotararea de Guvern care arata suplimentarea cu 50 de posturi de procurori si 100 de grefieri in cadrul parchetelor."Numarul maxim de posturi de grefieri la parchete nu a mai fost suplimentat din anul 2015, iar numarul posturilor de procuror a fost suplimentat in ultimii 13 ani doar prin transformarea unor posturi vacante din alte categorii de personal", arata nota de fundamentare a hotararii de Guvern.Schema de salarizare arata ca un procuror este platit cu peste 27.000 de lei, iar un grefier cu aproape 10.000 de lei.Bugetul creste, astfel: 100 grefieri x 9.649 lei = 964.900 lei/luna si procurori: 50 procurori x 27.671 lei = 1.383.550 lei/luna.De-a lungul anilor, sefii de parchete au formulat mai multe solicitari de suplimentare a numarului de posturi de procuror si grefieri, avand in vedere volumul crescut de munca si uzura fizica a personalului care, de multe ori, nu poate sa plece in concediu de odihna sau sa recupereze orele suplimentare.