Alina Ghica poate fi revocata din CSM - 9 instante si-au dat acordul (Video)

Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii de Apel Constanta a aprobat, sambata, revocarea din CSM a judecatorului Alina Ghica din Consiliul Superior al Magistraturii.

Votul a fost urmatorul: 29 de voturi pentru revocare, un vot nul si o abtinere, conform Antena 3.

Potrivit legii, un membru ales in CSM poate fi revocat la cererea majoritatii instantelor pe care le reprezinta, acestea hotarand, la randul lor, cu doua treimi din voturile judecatorilor in functie. In total, in Romania functioneaza 16 curti de apel. Noua dintre acestea au votat pana acum pentru revocarea Alinei Ghica din CSM.

Intrucat s-a indeplinit numarul minim de noua curti de apel cerut de lege pentru revocare, in termen de 15 zile, plenul CSM va trebui sa ia act de decizia judecatorilor din adunarile generale ale curtilor de apel care au votat-o in 2010 pe Alina Ghica sa-i reprezinte in forul superior al magistraturii.

Este o premiera ca un membru al CSM sa fie revocat.

Alina Ghica, fostul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in prezent candidat la functia de vicepresedinte al CSM, declara recent ca nu s-a invocat niciunul dintre cazurile prevazute de lege pentru revocarea sa din functia de membru al CSM, precizand ca va respecta deciziile luate in adunarilor generale ale judecatorilor.

Magistratul a reamintit ca in 2012 a fost pentru prima data cand evolutia CSM a fost evidentiata pozitiv in rapoartele Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.

Filmul scandalului de la CSM

Sedinta de pe 4 ianurie, in care CSM si-a ales noul presedinte - procurorul Oana Haineala -, a fost una extrem de tensionata. Primul scandal izbucnit a fost legat de numirea unui procuror in fruntea Consiliului. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat anularea alegerilor pentru functiile de presedinte si vicepresedinte al CSM.

Cererea ar fi fost respinsa insa prin vot, iar procurorul Haineala a fost reconfirmat in fruntea CSM. Un alt punct tensionat al sedintei din 4 ianuarie a fost alegerea vicepresedintelui Consiliului. Judecatoarea Alina Ghica, candidat pentru functia de vicepresedinte al CSM, nu a intrunit numarul de voturi pentru a fi aleasa in aceasta functie.

Respingerea a venit dupa ce patru judecatori au parasit sala de sedinta, fiind nemultumiti ca Alina Ghica nu a depus din timp proiectul de management pentru a putea fi studiat de membrii CSM.

Dupa votul primit de Alina Ghica, judecatorul Cristi Danilet a anuntat ca isi depune si el candidatura pentru functia de vicepresedinte al CSM, pentru a debloca situatia din Consiliu.

Procedurile de revocare

Votul din CSM a starnit si nemultumirea instantelor din tara, care au inceput procedurile de revocare.

In cazul judecatoarei Alina Ghica, noua curti de apel au votat pentru revocare, dupa ce procedura a fost initiata de Curtea de Apel Cluj.

Pentru revocarea judecatorului Cristi Danilet, reprezentant al judecatoriilor, au votat 84 de instante de la acest nivel, dupa ce procedura a fost initiata de Judecatoria Ramnicu Valcea. Numarul minim de instante care trebuie sa se pronunte asupra revocarii este 89.

"Daca intr-adevar avem magistrati care se lasa influentati sau presati politic, ii sfatuiesc sa paraseasca sistemul: locul lor nu e aici", a declarat judecatorul Cristi Danilet, membru CSM, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Lui Haineala i se cere demisia

Pe de alta parte, sapte dintre judecatorii din Consiliul Superior al Magistraturii au solicitat luni public, in urma sedintei de sectie, demisia de onoare a procurorului Oana Schimdt Haineala, precum si judecatorilor Alina Ghica si Cristi Danilet sa renunte la candidaturile de vicepresedinte, pentru a debloca situatia tensionata din urma alegerilor din 4 ianuarie.

In replica, Oana Schmidt Haineala, desemnata presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat ca nu este o optiune demisia sa din functie, asa cum a cerut majoritatea membrilor Sectiei de judecatori a CSM, neexistand niciun motiv pentru a ceda unor astfel de presiuni.

Lovituri sub centura

Judecatorul Adrian Toni Neacsu a declarat intr-o emisiune de televiziune ca o felicita pe colega sa Alina Ghica pentru decizia luata, de a renunta la candidatura pentru vicepresedintia CSM. In replica, Alina Ghica anunta ca nu si-a retras candidatura.

"O felicitam pe doamna Ghica ca a tinut cont de solicitarea sectiei pentru judecatori si o sa-si retraga o candidatura care, in conditiile retragerii masive a sprijinului judecatorilor de la curtile de apel pentru reprezentarea lor prin dumneai, devenise total nelegitima", a declarat Adrian Toni Neacsu, miercuri seara, pentru Digi24.

Si colegul sau Horatius Dumbrava a confirmat retragerea candidaturii Alinei Ghica. Cei doi fac parte din grupul de 7 judecatori membri ai CSM care cer demisia de onoare a presedintelui Oana Haineala si retragerea candidaturilor depuse pentru functia de vicepresedinte de Alina Ghica si Cristi Danilet.

In realitate, magistratul Alina Ghica nu si-a retras candidatura. Contactata de Evenimentul Zilei, aceasta a declarat: "Nu este adevarat, nu am retras candidatura. De altfel doar in cadrul plenului CSM as putea sa o fac si printr-o cerere scrisa. Nu am facut o asemenea cerere, iar decizia imi apartine. Consider declaratia colegului meu o forma de presiune pentru a determina o decizie a mea in sensul dorit".

"Cat priveste legitmitatea candidaturii mele, aceasta se va stabili dupa finalizarea procedurii initiate de Curtea de Apel Cluj", a mai declarat fostul presedinte al CSM.

