Antonescu vrea comisie de ancheta asupra DNA - Danilet (CSM): procurorii nu pot fi citati

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a cerut, joi seara, constituirea unei comisii parlamentare care sa determine modul in care se fac cercetarile pe numele politicienilor din USL. In replica, judecatorul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Cristi Danilet, sustine ca procurorii nu pot fi citati in fata unei asemenea comisii.

"Am dat o decizie in 2012 si am dat o hotarare in mai 2007. Plenul a decis ca procurorii nu pot fi citati in fata comisiilor parlamentare", a precizat Danilet, intr-o interventie telefonica la B1 TV.

Declaratia judecatorului a fost facuta in contextul in care Crin Antonescu vrea sa fie infiintata o comisie parlamentara, care sa determine modul in care decurg anchetele DNA, in care sunt implicati membrii USL.

Ponta si Antonescu: Ne autodenuntam, am instigat oamenii la vot. DNA sa ne cheme la audieri!

"Acest gen de afirmatii sunt o forma de presiune asupra noastra. Comisia de la Venetia va fi in Romania si se va intalni si cu judecatotiri de la CCR si cu CSM, pentru a discuta despre problemele din Justitia romana. Cand un stat e banuit ca nu respecta standardele UE, exista o tendinta pe plan international de indepartare fata de acesta. Deocamdata se strang niste date si la forurile europene se vor discuta mai multe despre Romania", a adaugat judecatorul.

Crin Antonescu a spus, joi seara, ca "USL va cere constituirea unei comisii parlamentare pentru a determina cum aceste cercetari se desfasoara, plus vom face o informare catre toate forurile internationale".

Cererea liderului PNL vine in conditiile in care secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, este urmarit penal de procurorii DNA. Pesedistul este acuzat ca si-a folosit influenta pentru a convinge mai multi primari din judetul Teleorman sa puna pe listele de la referendum persoane fictive.

DNA: Liviu Dragnea a utilizat 10 metode de fraudare a votului

Dragnea a fost citat joi la DNA, pentru a-i fi aduse la cunostinta acuzatiile de folosire de influenta pentru obtinerea de foloase.