Consiliul Superior al Magistraturii a programat sedinta pentru alegerea noii conduceri in 3 decembrie

Potrivit unui anunt de vineri seara al CSM , pentru data de 3 decembrie, ora 10.30, a fost programata o sedinta a Plenului institutiei. Pe ordinea de zi se afla prezentarea raportului de activitate al institutiei pentru anul 2020 si alegerea noii conduceri pentru anul 2021. In ultimii ani, sedinta de alegeri a conducerii CSM a avut loc in luna ianuarie.Presedintele Klaus Iohannis a participat de mai multe ori la sedinta de bilant a CSM si la alegerea noii conduceri, afirmandu-si sprijinul neconditionat pentru justitie . Conform Regulamentului de organizare si functionare al CSM, Consiliul este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit.Presedintele si vicepresedintele sunt alesi de plen, in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor acestuia. Presedintele si vicepresedintele fac parte din sectii diferite.CSM are 19 membri, 14 fiind alesi - cu un mandat de 6 ani - doi reprezentanti ai societatii civile, cu aceeasi durata a mandatului, dar si trei membri de drept - ministrul Justitiei, procurorul general si presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Durata mandatului membrilor alesi, judecatori si procurori si reprezentanti ai societatii civile, ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii, beneficiind de aceleasi drepturi si obligatii. Pana in prezent si-a anuntat candidatura judecatorul Bogdan Mateescu.In 2020, CSM a fost condus de judecatoarea Nicoleta Tint (presedinte) si procuroarea Tatiana Toader (vicepresedinte). In 2019, CSM a fost condus de judecatoarea Lia Savonea (presedinte) si de procurorul Nicolae-Andrei Solomon (vicepresedinte), iar in 2018, CSM a fost condus de judecatoarea Simona Marcu si de vicepresedintele Codrut Olaru.Conform Legii de organizare si functionare a CSM, seful statului poate participa la sedinta de alegeri fara a avea drept de vot.