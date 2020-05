CSM discuta azi proiectul USR de desfiintare a Sectiei Speciale. Birchall: A fost mosita de gasca celor care au participat la intalnirile "centrelor de reflectie"

"Sper sa-l avizeze pozitiv"

Ce sunt "centrele de reflectie"

Potrivit procedurii, CSM trebuie sa avizeze acest proiect legislativ deoarece priveste justitia si cariera magistratilor.Uniunea Salvati Romania (USR) a depus la inceputul acestei luni in Parlament doua proiecte de legi: unul pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala, si unul de modificare a Legilor Justitiei astfel incat acestea sa fie puse in acord cu recomandarile Comisiei Europene, ale GRECO si ale Comisiei de la Venetia.Cunoscuta pentru pozitia sa pentru desfiintarea Sectiei Speciale, Ana Birchall, fostul ministru al Justitiei, a semnat proiectul USR si spera ca CSM sa-l avizeze pozitiv."Sper ca plenul CSM sa avizeze favorabil aceasta initiativa legislativa.Am spus dintotdeauna ca aceasta Sectie Speciala (SIIJ), asa cum a fost mosita de Iordache si gasca celor care se pare ca au participat la intalnirile, nu-si are rostul in sistemul de justitie romanesc, fiind doar o smecherie menita sa-i ajute pe cei ce incalca legea.De altfel, raportul de activitate al SIIJ pe anul 2019 vorbeste de la sine: din 417 cauze, 415 au fost clasate! Cred in acest demers de desfiintare a SIIJ si il voi sprijini pana la capat, indiferent cate campanii de defaimare si denigrare vor continua sa fie regizate si orchestrate impotriva mea!," afirma Birchall.Trimiterea la "centrele de reflectie" a fost facuta dupa ce mai multi oficiali le-au invocat in spatiul public.Unul dintre acestia a fost inclusiv Tudorel Toader, care le explica drept locul in care se decidea forma unor legi sau ordonante de urgenta, ocolind mecanismele legale de luare a deciziilor si intr-o lipsa totala de transparenta.Si fostul procuror general Augustin Lazar a invocat existenta acestor "centre de reflectie", intr-un interviu pentru Revista 22: "Incepand de prin 2013, s-a facut un grup de reflectiune si de planificare cum sa se reajusteze acest sistem judiciar si legislatia sa fie mai permisiva.Anumiti juristi au fost invitati sa ia parte la un grup de reflectiune in care sa fie ajustate in primul rand textele de la conflictul de interese si abuzul in serviciu. S-a inceput cu asta pentru ca aici autoritatea judiciara daduse dovada de o performanta formidabila.Si atunci s-a creat un grup de reflectiune pentru reajustarea legislatiei".