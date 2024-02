CSM isi alege conducerea intr-o sedinta condusa de Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis va participa si va conduce, marti, prima sedinta din acest an a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care va fi aleasa noua conducere a institutiei.

"Presedintele Romaniei va conduce marti, incepand cu ora 10.00, prima sedinta din acest an a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi se afla prezentarea raportului de activitate a CSM pe anul 2014 si alegerea noii conduceri a institutiei. Principalul rol constitutional al Consiliului este acela de garant al independentei justitiei", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Marti, plenul CSM se reuneste pentru alegerea noii conduceri, fiind trei candidati pentru doua posturi - de presedinte si vicepresedinte.

Judecatorii Alexandru Serban si Marius Tudose Badea sunt cei doi magistrati care isi doresc sa ajunga presedinte al CSM, in timp ce procurorul Bogdan Gabor este singurul candidat pentru functia de vicepresedinte al institutiei.

Trei magistrati si-au anuntat candidaturile pentru conducerea CSM - la alegeri vine si Iohannis

Judecatorul Alexandru Serban, in varsta de 39 de ani si membru CSM din 2011, are ca obiectiv apararea independentei justitiei si a magistratilor de catre institutie, fiind totodata pentru modificari legislative pentru favorizarea acestui aspect.

Ads

Judecatorul Marius Tudose Badea, in varsta de 42 de ani si membru CSM din 2011, vrea continuarea procesului demarat in acelasi an, privind rationalizarea instantelor si Parchetelor, dorind astfel cresterea eficientei si calitatea actului de justitie.

Procurorul Bogdan Gabor, in varsta de 39 de ani, este magistrat din anul 1999, fiind procuror DNA Cluj in perioada 2007-2010 si membru CSM din 2012. El vrea sesizarea Ministerului Justitiei in legatura cu necesitatea schimbarii pachetului de legi ale Justitiei. In plus, are ca obiectiv si "reanalizarea si redimensionarea a schemelor de personal din cadrul Parchetelor".

De asemenea, marti se va prezenta si raportul de activitate al CSM pe anul 2014, cand institutia a fost condusa de presedintele Adrian Bordea si vicepresedintele Gheorghe Muscalu.

F.N.