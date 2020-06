CSM: Toate dosarele de infractiuni sexuale cu victime minore din ultimii sase ani, verificate de Inspectia Judiciara

Ziare.

com

Potrivit deciziei CSM, obiectivele controlului vizeaza: aprecierea consimtamantului ca fiind valabil sau nevalabil prin raportare la varsta victimei, standardele de probatiune care conduc la dispunerea unei solutii de trimitere in judecata sau de tragere la raspundere penala ori, dimpotriva, de netrimitere in judecata sau de achitare in aceste cauze. Decizia a fost luata cu 10 voturi pentru si opt impotriva.