Superimunitatea magistratilor si avizul CSM. Judecator: "Se transmite un semnal de neincredere in justitia infaptuita de instante"

"Independenta justitiei este grav afectata"

Reactia ministrului Justitiei

"Incuviintarea prealabila trimiterii in judecata are o natura juridica mixta, imbracand forma unui act de acuzare, a unui act de sesizare a instantei de judecata, dar si a unui act de infaptuire a justitiei, venind in completarea acestora.Pentru a se pronunta cu privire la incuviintarea trimiterii in judecata, Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii vor fi chemate sa decida asupra aspectelor pentru care s-a dispus, de catre procuror , trimiterea in judecata, precum si cu privire la invinuirea adusa inculpatului, acestea fiind practic transformate in organe judiciare.Astfel, ulterior rezolvarii cauzei de catre procuror si emiterii rechizitoriului in conformitate cu prevederile art. 327 din Codul de procedura penala, Sectia pentru judecatori/procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va fi obligata sa analizeze materialul de urmarire penala, sens in care va verifica daca procurorul a apreciat corect ca a) sunt respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului; b) urmarirea penala este completa/incompleta; c) exista probele necesare si legal administrate; d) fapta exista/nu exista, a fost/nu a fost savarsita de magistrat; e) magistratul raspunde/nu raspunde penal, urmand ca, in baza propriei evaluari, sa incuviinteze sau nu trimiterea in judecata.Instituirea obligatiei de incuviintare a trimiterii in judecata, de catre un organ administrativ, desfiinteaza, in fapt, controlul ierarhic din cadrul Ministerului Public, prevazut de art. 132 alin. (1) din Constitutie. In concret, o parte din atributiile de control ale legalitatii efectuarii urmaririi penale si trimiterii in judecata sunt transferate unui organ administrativ. Or, procurorul trebuie sa fie independent si toate solutiile emise trebuie sa fie verificate doar in cadrul controlului ierarhic sau de catre instantele de judecata competente.De asemenea, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii vor face o analiza proprie, inaintea celei facute in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei de Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti stabilite de lege si vor rezolva actiunea penala, desi nu vor pronunta una dintre solutiile prevazute de art. 396 din Codul de procedura penala.Prin impunerea unui astfel de filtru suplimentar, in afara competentelor date de Constitutia Romaniei exclusiv Ministerului public si instantelor judecatoresti, independenta justitiei este grav afectata. Aceasta incuviintare nu poate fi considerata o garantie, de natura sa asigure o protectie adecvata judecatorilor si procurorilor impotriva oricaror presiuni, ci reprezinta o imixtiune in activitatea instantelor de judecata si o afectare a competentelor constitutionale acordate acestora si parchetelor. Mai mult, se transmite un semnal de neincredere in justitia infaptuita de instante, iar suprematia legii intr-un stat de drept nu mai poate fi asigurata de instantele judecatoresti competente, atat timp cat parcursul unui proces penal este impiedicat de un organ administrativ.Consiliul Superior al Magistraturii trebuie sa isi limiteze competentele la atributiile sale administrative in legatura cu organizarea si functionarea instantelor si parchetelor, admiterea in magistratura si promovarea judecatorilor si procurorilor, precum si la atributiile jurisdictionale, numai atunci cand functioneaza ca instanta de judecata disciplinara, prin sectiile sale. Nu exista nicio justificare pentru a se acorda "garantului independentei justitiei", dreptul de a functiona ca o instanta extraordinara, in alta materie decat domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si procurorilor.Or, primind competenta de a efectua astfel de verificari, in cadrul procedurii de incuviintare a trimiterii in judecata a magistratilor, sectiile dobandesc prin lege statutul de instante extraordinare, ceea ce vine in flagranta contradictie cu dispozitile art. 126 alin. (5) teza I din Constitutia Romaniei, conform carora, "este interzisa infiintarea de instante extraordinare". Art. 134 alin. (2) din Constitutia Romaniei limiteaza, fara echivoc, competenta Consiliului Superior al Magistraturii, statuand ca "indeplineste rolul de instanta de judecata, prin sectiile sale, in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organica". Astfel, competenta este clar limitata, rezultand fara niciun dubiu ca sectiile nu pot indeplini rolul de instanta de judecata decat in domeniul raspunderii disciplinare. In toate celelalte cazuri, art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei prevede ca "justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege".De asemenea, pe de o parte, incuviintarea trimiterii in judecata va putea fi asociata cu pronuntarea unui verdict de vinovatie, iar instanta care va judeca dosarul va avea o presiune in plus, atat timp cat judecatorii/procurorii din sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au decis ca sunt indeplinite conditiile pentru trimiterea in judecata si ca procesul penal isi poate urma cursul. Pe de alta parte, solutia de respingere a cererii de incuviintare va fi privita ca un verdict de nevinovatie, deoarece ancheta penala se va opri, transmitandu-se mesajul aparent ca magistratul anchetat este nevinovat, desi, in realitate, se va naste o stare de incertitudine, atat timp cat vinovatia sau nevinovatia magistratului in privinta caruia s-a emis rechizitoriul nu a fost stabilita printr-o hotarare definitiva. Or, numai in fata instantelor de judecata poate fi stabilita in mod definitiv vinovatia sau nevinovatia unei persoane, nu si in fata unui organ administrativ. Prin urmare, acest filtru administrativ este de neconceput intr-un stat de drept consolidat, in care independenta justitiei este respectata si promovata", se arata intr-o analiza publicata pe Asociatia Forumul Judecatorilor.In sedinta Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, din data de 18.03.2021, a fost adoptat raportul privind Proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, propunandu-se introducerea la art. 95 din Legea nr. 303/2004 a unui nou alineat, respectiv "judecatorii si procurorii pot fi trimisi in judecata pentru savarsirea unei infractiuni contra infaptuirii justitiei, de coruptie si de serviciu ori a unei infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie numai cu incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii". Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, joi, dupa ce proiectul de desfiintare a sectiei speciale a primit avuz favorabil de la Comisia juridica , cu amendamentul ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu avizul CSM , ca institutia trebuie sa gestioneze acest lcuru "cu foarte mare responsabilitate".Ministrul a precizat ca se asteapta ca PSD sa atace la CCR legea, insa crede ca nu exista motive de neconstitutionalitate.Stelian Ion, a pledat joi, in dezbaterile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, afirmand ca varianta Guvernului este "cea mai corecta".