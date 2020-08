Doua asociatii ale magistratilor solicita CSM si Inspectiei Judicare sa verifice de urgenta scurgerea in presa a unor inscrisuri nepublice din dosarul "10 august"

Asociatia profesionala a judecatorilor "Forumul Judecatorilor din Romania" si asociatia profesionala a procurorilor "Initiativa pentru Justitie" amintesc ca in dosarul deschis in urma evenimentelor din 10 august 2018, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a emis o ordonanta de clasare prin procurorul de caz din cadrul acestei structuri, clasare ce a declansat, la randul ei, o ampla reactie publica.Ulterior, o parte din dispozitiile cuprinse in ordonanta de clasare au fost infirmate de procurorul-sef al DIICOT , judecatorul de camera preliminara din cadrul Curtii de Apel Bucuresti fiind chemat sa se pronunte cu privire la legalitatea acestei solutii."La foarte scurt timp dupa sesizarea instantei, au aparut in presa informatii din dosar, in ceea ce priveste starea de incompatibilitate in care s-ar fi aflat judecatorul de camera preliminara caruia i-a fost repartizata cauza (https://www.qmagazine.ro/ruxandra-grecu-obligata-sa-judece-cererea-de-redeschidere-a-dosarului-10-august-desi-este-incompatibila/; https://www.luju.ro/combinatia-grecu-pirlog-in-dosarul-10-august-incompatibilitate-cat-casa-judecatoarea-ruxandra-grecu-de-la-curtea-de-apel-bucuresti-va-judeca-redeschiderea-dosarului-10-august-in-care-a-facut-acte-de-urmarire-penala-chiar-avocatul-ei-din-dosarul-disciplina). Au fost, astfel, puse la dispozitia publicului informatii si inscrisuri din dosarul penal care nu priveau cauza supusa judecatii, ci aspecte personale, aprecieri ale judecatorului referitoare la situatia de incompatibilitatea in care s-ar afla, regasite in declaratia de abtinere formulata de acesta, precum si inscrisuri dintr-un dosar disciplinar, aflat pe rolul Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara, nepublic", sustin reprezentantii celor doua asociatii,Potrivit acestora, abtinerea unui judecator reprezinta o obligatie a acestuia de a se retrage de la judecata unei cauze atunci cand constata fie o situatie de incompatibilitate, determinata strict de lege, fie existenta unor elemente suficiente care ar induce o aparenta stare de incompatibilitate, prin punerea la indoiala a impartialitatii sale. "Asadar, reglementarea incidentului procedural al abtinerii se adreseaza constiintei judecatorului investit cu judecarea unei cauze, care este dator sa se asigure ca solutia pe care urmeaza sa o pronunte este dincolo de orice suspiciune.Codul de procedura penala impune ca declaratia de abtinere sa fie examinata in sedinta nepublica/in camera de consiliu, de catre alt judecator, cu posibilitatea ascultarii judecatorului care a declarat ca se abtine. Este limpede, astfel, ca aceste date tin de onestitatea si profesionalismul magistratilor chemati sa aplice legea, ca pot cuprinde informatii strict personale, ca tocmai de aceea nu au fost si nu sunt destinate publicitatii", se precizeaza in comunicat.Magistratii mai afirma ca "prin mecanisme necunoscute, nu pentru prima data, astfel de informatii ajung in mass-media, fara explicatii si fara ca vreo institutie a statului, abilitata de lege, sa se sesizeze cu privire la modalitatea in care aceste se scurg in anumite publicatii si aduc atingere imaginii justitiei".Reprezentantii asociatiilor solicita ca autoritatile abilitate - Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara, parchetele competente - sa verifice de urgenta aceasta situatie: "Este inadmisibil ca, in contextul in care magistratura din Romania a fost supusa unui asalt continuu in ultimii ani, in care magistratii romani sunt constant denigrati in emisiuni TV sau in articole de presa, aceste autoritati sa fie lipsite de reactie".Luni, 10 august, Curtea de Apel Bucuresti si-a declinat competenta de judecare a cererii de redeschidere a urmaririi penale in dosar in favoarea Tribunalului Bucuresti.