Forumul Judecatorilor cere CSM sa avizeze negativ Legile Justitiei: Proiectele sunt retrograde, cu lacune. Un episod al "Experimentului judiciar" din ultimul an

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania le cere membrilor CSM sa tina cont de vointa miilor de judecatori si procurori care i-au ales, care s-au opus vehement schimbarilor sustinute de PSD-ALDE, si sa avizeze "negativ in integralitate" cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei inregistrate in urma cu doua saptamani la Camera Deputatilor.

Forumul Judecatorilor reaminteste ca vointa magistratilor a fost exprimata limpede in adunarile generale desfasurate in perioada 3-7 noiembrie 2017, dupa inregistrarea proiectelor contestate.

"Independenta Justitiei nu este obiect de negociere, ci o axioma. Se respecta si, atunci cand este nevoie, se apara. Dreptatea se asigura prin independenta Justitiei si prin legi drepte", se arata la inceputul scrisorii pe care FJR o adreseaza, miercuri, Consiliului Superior al Magistraturii, document semnat de cei doi co-presedinti, Dragos Calin si Ionut Militaru, judecatori la Curtea de Apel Bucuresti.

In scrisoarea publicata integral pe site-ul FJR se arata, printre altele, ca orice act normativ trebuie sa indeplineasca anumite conditii de calitate, sa fie previzibil pentru a putea fi aplicat, sa fie formulat cu suficienta precizie si sa nu aiba un caracter mult prea general sau chiar eliptic.

De asemenea, FJR subliniaza ca "in procedura initierii proiectelor de modificare a legilor justitiei' nu a existat transparenta, cooperare si dialog interinstitutional" si ca proiectele nu au o expunere de motive corespunzatoare si nici studii de impact.

Mai mult, corpul magistratilor a semnalat "deturnarea" procedurii legislative, proiectul ajungand la Parlament nefiind asumat de Guvern, "fapt inacceptabil intr-un stat de drept".

Judecatorii din FJR reamintesc ca Romania si-a asumat niste angajamente in cadrul MCV, in calitate de membru al Uniunii Europene.

"Promovarea unor proiecte retrograde, scrise in mare graba, cu vizibile necorelari si lacune, fara o expunere de motive corespunzatoare, nu are nicio legatura cu modernizarea unei justitii intr-o evolutie pozitiva vizibila, laudata de rapoartele succesive ale Mecanismului de cooperare si verificare, ci reprezinta un simplu episod din serialul 'Experiment judiciar', derulat la foc continuu in ultimul an", se arata in scrisoarea adresata CSM, care se va reuni joi pentru a lua o decizie.

FJR reaminteste, totodata, ca Adunarile Generale ale judecatorilor si procurorilor de la instante si parchete au respins "in cvasiunanimitate" proiectele, iar asupra proiectului initial, preluat in parte in aceasta noua initiativa, CSM a dat deja aviz negativ.

De asemenea, se reaminteste ca aproape 4.000 de magistrati, adica mai mult de jumatate din numarul total, si-au insusit in octombrie un memoriu pentru retragerea proiectului initial asumat de ministrul Justitiei.

Nu in ultimul rand, FJR le reaminteste membrilor alesi in CSM ca "votul de blam dat in adunarile generale in raport de pozitiile exprimate public de unii membrii ai CSM impotriva intereselor legitime ale magistraturii este similar unei revocari pentru fiecare dintre acestia".

Impotriva modificarilor legilor Justitiei s-au pronuntat si procurorii DNA, DIICOT, precum si cei de la Parchetul General, iar Bruxelles-ul a sugerat ca modificarile sa fie facute de experti internationali, insa Florin Iordache, presedintele comisiei speciale parlamentare pentru modificarea Legilor Justitiei, a afirmat ca ramane de vazut daca Parlamentul va mai consulta sau nu Comisia de la Venetia.

