Un fost ministru al Justitiei despre CSM: "O adunatura de tate juridice"

Reactia vine dupa ce Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii , Bogdan Mateescu, anunta ca a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la unele declaratii facute de ministrul Stelian Ion pentru G4Media.ro . Bogdan Mateescu a precizat pentru sursa citata ca va cere Inspectiei sa stabileasca daca s-a incalcat independenta justitiei prin afirmatiile lui Stelian Ion referitoare la dosarele "preluate cu japca" si la deciziile care ar fi stabilite dinainte. Ministrul a anuntat in cursul zilei de vineri, ca va solicita procurorului general sa realizeze un control la unitatile de parchet pentru a verifica cum sunt declinate sau preluate anumite dosare."Cu tot respectul si cu toata responsabilitatea, va spun ca pur si simplu cred ca traim intr-o tara de nebuni. Cand CSM nu are altceva de facut decat sa obstructioneze orice gest, orice actiune normala in registrul de echilibrare si control al puterilor in stat si sare ca ars, ii spun public CSM la a carui constituire am contribuit nemijlocit in 2004 - cand marii membri de acum erau magistrati deja, dar obedienti sau tacuti fericiti sub talpa stapanirii de atunci, ca regret profund ca am participat la crearea unei institutii monstru. Este in plan profesional un mare esec. Si reiterez public ca reforma magistraturii in Romania s-a facut fara magistratura, chiar impotriva magistraturii oficiale, cu maximum 5 magistrati care aveau curajul sa vorbeasca la inceputul anilor 2000. Dupa aderare a inceput evident "inflatia" de independenta si de eroi ai aderarii. Saga neromantata a aderarii la Uniunea Europeana va fi scrisa candva de participanti directi...Pruna a criticat in continuare extrem de drum CSM despre care a spus ca este orice in afara de ce trebuie sa fie, catalogandu-l drept o "adunatura de tate judiciare" si "un sindicat specializat in punerea batistei pe tambal"."CSM azi este si ridicol, si penibil, si decuplat de orice legatura de menirea sa constitutionala de garant al independentei justitiei. CSM este in majoritatea sa o adunatura de tate juridice si de magistrati nascuti cu credinta ca destinul lor nu poate fi decat acela de sef din ziua intai, toti aliniati intr-un sindicat prost. Un sindicat specializat in "punerea batistei pe tambal", in promovarea de actiuni salariale si de aparari de grup in care dreptatea (judiciara) ca serviciu public este marea absenta. CSM este orice in afara de ce trebuia sa fie, adica spuma spumelor poetic vorbind - noroc ca nu sunt ministru ca ma alegeam cu o motiune pentru libertate lingvistica in exprimare, ca asa e in Romania obraznicia stapanirii limbii si iesirea din linia de alfabetizati mediu se plateste. Azi in boxa acuzatilor, in lipsa de sefi ai gazarii din 10 august si ai protectorilor acelora, este << luatul cu japca >> ", scrie fostul ministru al Justitiei pe Facebook.Pruna considera ca CSM, asa cum este acum, reprezinta un esec institutional urias, iar institutia nu merita altceva decat sa fie ignorata."Dincolo de orice semantica si joc de stil, atunci cand magistratura va fi calcata din nou in picioare la propriu, cei din CSM sa nu asteptati ca cineva sa mai iasa in strada pentru voi sau sa isi piarda noptile scriind cum este justitia din Romania pusa la pamant. Va fi tacere, pentru ca CSM nu merita altceva decat ignorare, ca si magistratura care v-a ales. Si rational e sa ne vedem toti de carierele si pensiile noastre - exact ca voi, in CSM. Probabil ca vremurile de rastriste sunt care va plac, celor mai multi din CSM, vremurile tulburi, caci pare-se ca sunteti super antrenati sa navigati prin dejectii si sa supravietuiti miraculos cu participarea publicului pierdut idealist in principii despre independenta justitiei. A mers de cateva ori, eu personal nu mai am ce gira in CSM din Romania asa cum este el acum: un esec institutional urias. Institutionalistilor le spun concluzia mea amara: institutiile cele mai minunate daca sunt prost populate sunt nule, chiar nocive pentru binele general. De reflectat daca ne este de folos un astfel de CSM...", a mai scris Raluca Pruna pe pagina sa de Facebook.Intr-un post scriptum, Pruna a aratat ca ministrul Justitiei are obligatia sa mearga in parlament anual pentru a raporta cum functioneaza parchetele, iar pentru asta are nevoie sa verifice "cehstuni sulfuroase" din istoria DIICOT . "Rusine CSM, aveti chestii mai bune de facut", concluzioneaza Raluca Pruna."CSM, ca tot il avem, poate citeste Constitutia si deciziile CCR . Daca nu direct, prin sutele de oameni pe care ii are angajati (mai multi decat la ministerul justitiei), si poate constata rapid ca parchetele functioneaza sub autoritatea ministrului justitiei. Nu e loc pe FB sa detaliem, sunt nuante evident. Si tuse groase ale CCR sub stapanirea PSD . Revenind la zilele noastre, poate constata CSM ca atunci cand te joci cu competentele, cum a facut DIICOT in cazul Caracal, in cazul 10 august, ministrul justitiei are obligatia sa ceara un control. Tot ministrul justitiei are obligatia de la lege sa mearga in parlament anual sa dea un raport despre cum functioneaza parchetele. Si ca sa faca asta trebuie sa dezlege chestii sulfuroase din istoria recenta a DIICOT. Chestii de semantica si hermeneutica despre ce inseamna a "lua cu japca" care au trezit CSM din adormire sunt fix la fel cu "batututul ca la fasole" pe care o planeta intreaga l-a vazut in direct pe 10 august 2018. In fine e pacat ca in istoria puturoasa a DIICOT sub o anumita stapanire, basca plina de conflicte de interes, se taraste public in noroi intreaga activitate a parchetelor care este mult mai buna decat credem, dar nu are comunicatori la fel de buni ca alte institutii pentru care comunicarea e mai importanta decat actiunea.Rusine CSM, aveti chestii mai bune de facut si va complaceti in semantica. Puteati iesi de 100 de ori sa puneti ministerul de interne la punct cand defileaza cu rezultatele parchetelor sau cand urmareste ilegal procurori de la un parchet din Bucuresti prin Hanul lui Manuc. Ati tacut atunci, acum v-ati trezit ca va deranjeaza o licenta de limbaj. Puteti fi desfiintati, nu toate statele de drept au CSM si niciunul adevarat un CSM ca in Romania.Independenta justitiei nu inseamna ca justitia face ce vrea ea, cum vrea ea si cand vrea ea, fara a da vreo socoteala. Justitia e un serviciu public si da socoteala publicului pe care il serveste potrivit unui sistem clar de norme si reglaje fine. Si cand publicul are asteptarea legitima sa inteleaga cum a fost posibila clasarea actiunii ilegale de gazare si violenta disproportionata vazuta in direct de milioane de oameni, raspunsul unei justitii independente, prin CSM care e garant pe un buget imens, nu e sugrumarea ministrului care cere un control legal. E elementar, cum ar veni... E iata o imixtiune pentru CSM care nu intelege cine este, de ce este si ce are de facut tot de la lege citire. Rusine, inca o data si for the record".