Infrangere majora pentru Inspectia Judiciara: CSM anuleaza actiunile disciplinare deschise impotriva anchetatoarei lui Dragnea si a altor noua procurori

Cazul 2: Cinci procurori de la DNA Ploiesti

Printre cei vizati sunt mai multi procurori cunoscuti opiniei publice.In primul dosar erau vizati patru procurori:- din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti,- din cadrul DNA - Structura Centrala,- din cadrul DNA- Structura Centrala si- din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal.Cercetarea disciplinara a acestora era legata de mai multe comunicate de presa postate de Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" legate de cazul "Caracal".este cunoscuta in mass-media ca fiind procurorul de caz din dosarul Tel Drum- Liviu Dragnea In esenta, CSM a admis in acest caz o exceptie a nulitatii absolute a rezolutiei de exercitare a actiunii disciplinare, potrivit minutei CSM. In al doilea caz, Inspectia Judiciara exercitase actiunea disciplinara impotriva a cinci procurori care au activat la DNA Ploiesti:- de la Parchetul Tribunalului Prahova,- de la Parchetul Judecatoriei Campina,- de la Parchetul Judecatoriei Campina,- de la Parchetul Judecatoriei Campina si- de la de la Parchetul Judecatoriei Moreni.Si in acest caz, CSM a admis in acest caz o exceptie a nulitatii absolute a rezolutiei de exercitare a actiunii disciplinare.il viza pe Alexandru Onica- procuror in cadrul Parchetului Judecatoriei Targoviste. In mod similar, cu primele doua cazuri, CSM a admis in acest caz o exceptie a nulitatii absolute a rezolutiei de exercitare a actiunii disciplinare.