Judecatoarea de la ICCJ arestata pentru coruptie, suspendata de CSM

Judecatoarea Maria David, de la Sectia Civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), a fost suspendata din functia detinuta la instanta suprema dupa ce, miercuri, a fost arestata preventiv pentru 29 de zile sub acuzatia de coruptie.

"In sedinta din data de 1 martie 2012, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (...) a decis suspendarea din functia de judecator a doamnei Maria David, din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Civila, ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale impotriva sa de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Structura Centrala pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta", se arata intr-un comunicat al CSM remis, joi, Ziare.com.

Judecatoarea Maria David a fost arestata preventiv pentru 29 de zile dupa ce instanta suprema a admis, miercuri, cererea procurorilor anticoruptie in dosarul in care aceasta este acuzata de trafic de influenta.

Din ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat ca, in perioada noiembrie - decembrie 2009, Maria David, in calitate de judecator la ICCJ, a pretins si primit de la un denuntator, in trei transe, prin intermediar, suma de 200.000 euro, informeaza DNA.

In schimbul banilor, judecatoarea a promis ca va interveni pe langa magistratii investiti cu solutionarea unui dosar al Curtii de Apel Ploiesti, astfel incat acestia sa admita o contestatie in anulare, sa desfiinteze hotararea initiala, de condamnare a denuntatorului si sa pronunte o hotarare de achitare a acestuia.

Initial, denuntatorul fusese condamnat la 3 ani inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala, se arata in comunicatul DNA.

