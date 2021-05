Judecatoarea care a iertat violatorul unei fetite cu o motivatie halucinanta, suspendata temporar din magistratura

Violatorul nu a scapat

Ea a hotarat, anul trecut, sa il trimita in arest la domiciliu pe un barbat acuzat ca a violat si sechestrat timp de mai multe luni o copila in varsta de 13 ani. Gheorghe Dima, barbatul in cauza, in varsta de 32 de ani, din judetul Bacau, avea o relatie de concubinaj cu sora victimei, dar judecatoarea Coarna a considerat ca fapta lui nu era asa de grava."Fata de acest aspect, instanta de fond a considerat ca in cauza se impune o masura preventiva, dar in niciun caz cea mai grea, deoarece in cazul infractiunilor de genocid, atentat terorist, omor calificat, crime impotriva umanitatii nu ar mai exista temei de luarea a vreunei masuri preventive, uciderea celor vinovati ramanand singura sanctiune, dar nereglementata de lege. Cum inculpatul nu poate fi ucis , nu poate fi lapidat in piata publica, instanta de fond a considerat ca acesta poate fi plasat la domiciliu in arest pentru 60 de zile de la 22.12.2020 pana la 20.02.2021 inclusiv", este motivarea halucinanta a judecatoarei Cristina Coarna.Ea a continuat intr-o maniera care a revoltat ulterior opinia publica."In prezenta cauza, faptele inculpatului, desi reprobabile nu sunt de o asa gravitate incat sa fi generat o rumoare sociala de amploare, o reactie a societatii din care sa rezulte ca oamenii considera faptele sale ca punandu-le in pericol viata, existenta in vreun fel. Nu au existat iesiri in strada, proteste in presa", s-a exprimat judecatoarea.In acest caz, important a fost faptul ca barbatul acuzat de viol nu a fost in cele din urma eliberat, pentru ca Parchetul de pe langa Judecatoria Braila a facut imediat contestatie, admisa de Tribunalul din Braila.Inspectia Juridicara s-a sesizat din oficiu in acest caz iar judecatoarea a ajuns sa fie cercetata disciplinar de catre Consiliul Juperioa al Magistraturii. Ea a fost supendata inca din februarie din functie, de cand s-a inceput cercetarea disciplinara, iar saptamana aceasta CSM a luat hotararea de a fi suspendata."Cu majoritate, admite in parte actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Cristinei Coarna, judecator in cadrul Judecatoriei Braila. In baza art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica Cristinei Coarna sanctiunea disciplinara constand in 'suspendarea din functie pe o perioada de 6 luni' pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. s) si art. 99 lit. t) teza a II-a din acelasi act normativ. ", se arata in minuta deciziei Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a CSM.Potrivit presei locale din Brapila, judecatoarea nu este la prima abatere. Ea a mai eliberat si alti infractori prin decizii la fel de ciudate.In decembrie 2019, judecatoarea Coarna a plasat in arest la domiciliu si un suspect de talharie care a smuls lantisoarele a doua femei pe strada. Judecatoarea a motivat ca individiul a savarsit faptele "prin smulgerea lantisoarelor fara exercitarea altor violente de nicio natura".