Membrii CSM, criticati dur de colegi de breasla pentru votul impotriva desfiintarii Sectiei Speciale: "Nu reprezinta vointa magistratilor"

Proiectul desfiintarii Sectiei Speciale merge in Guvern

"Cei 11 membri CSM care au votat mentinea sectiei speciale nu reprezinta nici vointa magistratilor, nici vointa societatii civile.Asociatia ICDE reactioneaza ferm impotriva avizului dat de CSM cu privire la propunerea de desfiintare a sectiei speciale de anchetare a magistratilor.In cursul anului 2019 toti magistratii au fost consultati, nominal, cu privire la opinia lor in privinta acestei sectii. 80% dintre ei au optat pentru desfiintarea SIIJ. Cu toate acestea, in data de 28 mai 2020 si in data de 11 febr 2021 o parte dintre membrii CSM, majoritari, au votat pentru mentinerea acesteia. Mai mult, desi in CSM se presupune ca doi membri sunt reprezentanti ai societatii civile, acestia nu au facut niciun demers pentru a consulta asociatiile si facultatile a caror voce ar trebui sa fie. De altfel, de la alegerea lor pana in Consiliu pana in prezent, cei doi membri au fost total rupti de cei pe care trebuie sa ii reprezinte.Reamintim ca toate forurile europene si-au exprimat dezacordul cu aceasta institutie unica in peisajul juridic european. Mai reamintim ca in doi ani de la infiintare, SIIJ s-a dovedit complet ineficienta in combaterea infractionalitatii din instante si parchete, remarcandu-se prin hartuirea unor magistrati si dubioasa retragere a unor apeluri in cauze implicand politicieni.In aceste conditii, ICDE solicita Parlamentului sa adopte legea pentru desfiintarea SIIJ, ignorand votul nelegitim exprimat azi de unii membri ai CSM", se arata in comunicatul Asociatiei Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana (ICDE) Ministrul Justitiei Stelian Ion a anuntat vineri, 12 februarie, dupa ce CSM a dat aviz negativ proiectului de desfiintare a Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ca a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desfiintarea Sectiei, precizand ca avizul este consultativ."Am decis sa-l trimit mai departe", a afirmat el, adaugand ca desfiintarea acestei sectii inseamna o normalizare, ca este un organ ineficient.Conform ministrului, "scopul acestei sectii a fost acela de a pune presiune pe magistratii onesti, care si-au facut treaba si care au avut un cuvant de spus" cu privire la acele legi ale justitiei din perioada 2017 - 2018.Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi seara aviz negativ pentru proiectul de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, initiat de Ministerul Justitiei. Motivarea deciziei a fost trasmisa joi seara catre ministrul Justitiei, Stelian Ion.Rezultatul votului din CSM, la capatul unei sedinte care a durat aproximativ opt ore: 11 - Aviz negativ, 7 - Aviz favorabil si 1 - Aviz favorabil cu observatii. Avizul CSM este unul consultativ.