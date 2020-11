Plenul CSM a avizat favorabil, cu observatii, proiectul de lege privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei COVID-19

"La data de 18 noiembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat avizarea favorabila, cu observatii, a proiectului de lege privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei COVID-19", au transmis, miercuri, reprezentantii CSM.Decizia a fost luata intrucat CSM a apreciat ca este necesara adoptarea unor noi masuri, intr-o abordare coordonata in scopul implementarii unitare a acestora, care sa permita instantelor judecatoresti si parchetelor sa functioneze in continuare in conditii de siguranta, astfel incat sa se asigure atat accesul efectiv la proceduri judiciare ca drept fundamental al cetatenilor, cat si imperativul protejarii sanatatii judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar si a celorlalti participanti la procedurile judiciare.Proiectul de lege, care reglementeaza posibilitatea luarii/dispunerii unor masuri necesare functionarii justitiei ca serviciu public in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de miercuri seara.