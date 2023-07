Razboi pe CSM la Senat: Comisia juridica se spala pe maini, magistratii cer deblocarea situatiei

Comisia juridica a Senatului a respins, luni, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, varianta formulata de democrat-liberalul Iulian Urban, de a fi validati cei opt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), asupra carora Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) nu s-a pronuntat.

Raportul Comisiei juridice va fi discutat de plenul Senatului, luni, validarea membrilor CSM fiind punct inscris pe ordinea de zi a sedintei.

Presedintele Comisiei juridice, social-democratul Toni Grebla, a declarat ca membrii comisiei nu au convenit asupra vreunei solutii fata de situatia creata prin decizia CCR, majoritatea membrilor acesteia considerand ca "nu exista nicio solutie legala si constitutionala pentru iesirea din criza institutionala creata".

In consecinta, in punctul de vedere care va fi transmis plenului, se va preciza ca singura propunere - cea formulata de reprezentantul arcului guvernamental, democrat liberalul Iulian Urban - a fost respinsa cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Totodata, in Raportul transmis plenului va mai fi inclusa si recomandarea, formulata de senatorul PNL Ioan Ghise, ca presedintele Traian Basescu sa medieze conflictul dintre institutiile statului, creat prin decizia CCR.

Situatia CSM la Senat: Brambureala, dezinteres sau santaj politic?

Reprezentantii opozitiei in comisie au criticat decizia CCR prin care cele doua Hotarari ale Senatului au fost declarate neconstitutionale, sustinand ca Curtea "si-a depasit atributiile" si, de asemenea, ca procesul de validare a membrilor CSM ar trebui amanat pana la pronuntarea definitiva a instantelor in cazul celor trei magistrati - Dan Lupascu, Nicolae Dan Chiujdea si Lidia Barbulescu - si organizarea de noi alegeri in structurile care i-au desemnat, initial pe acestia.

Senatorul PSD Toni Grebla a declarat, in timpul dezbaterilor, ca CCR are doar atributia de a se pronunta asupra Hotararilor cu caracter normativ ale celor doua ale Camere ale Parlamentului, nu si asupra celor cu caracter individual. Totodata, el a precizat ca, potrivit legii, "numai CSM dispune masurile necesare (...), inclusiv repetarea alegerilor numai in la instantele, parchetele unde incalcarea legii a avut drept consecinta influentarea rezultatului alegerilor".

Vicepresedintele comisiei, democrat-liberalul Iulian Urban, a sustinut ca criticile la adresa CCR "sunt redundante", deoarece deciziile acesteia sunt obligatorii pentru toata lumea, inclusiv pentru CSM.

Pe langa propunerea de a se supune plenului varianta validarii celor opt magistrati, Urban a solicitat, de asemenea, ca reprezentanta societatii civile, Corina Dumitrescu, sa "iasa in fata si sa precizeze daca vrea sa fie rector sau membru in CSM".

Colegii din opozitie i-au atras, insa, atentia ca, potrivit legii, rectorul Universitatii Crestine ''Dimitrie Cantemir'' are 60 de zile la dispozitie sa opteze pentru una dintre cele doua calitati. Propunerea formulata de senatorul Iulian Urban a fost respinsa cu 5 voturi impotriva din partea PSD si PNL si 2 pentru ale reprezentantilor PD-L si UDMR.

De altfel, se pare ca PSD, PNL si PC au luat la nivel de alianta decizia de a amana votarea membrilor necontestati ai CSM.

"La sedinta conducerii Uniunii Social Liberale am discutat despre situatia de la Senat legata de votul pentru membrii CSM. Parerea unanima a fost aceea ca suntem impotriva ideii de revotare a membrilor CSM, intrucat acestia au fost alesi de catre judecatori si credem ca decizia ar trebui sa ramana la acestia si nu votul politic sa se interpuna in ceea ce inseamna decizia lor", a declarat Daniel Constantin, luni, intr-o conferinta de presa.

De cealalta parte, Ministrul Justitiei, procurorul general si 23 de sefi de instante si parchete au cerut luni Senatului sa scoata CSM din blocaj institutional.

Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a anuntat, luni, ca procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si unii presedinti de Curti de Apel au transmis o scrisoare deschisa Senatului prin care solicita validarea cat mai urgenta a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit procurorului general, principala vulnerabilitate a Ministerului Public este lipsa de personal, iar din moment ce Consiliul Superior al Magistraturii nu are activitate nu pot fi validate concursurile de intrare in magistratura, nu pot fi scoase la concurs posturile pentru promovare in functii de executie, nu pot fi ocupate posturile prevazute in schema pentru functiile de conducere, nu se pot face transferuri si nu se pot face detasari.