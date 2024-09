Scandalul CSM: Convocati sa o demita pe Ghica, cer demiterea lui Dumbrava

Convocati pentru revocarea din CSM a Alinei Ghica, judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti, cea mai mare din tara, vor initia revocarea, in principal, a lui Horatiu Dumbrava, pe care il acuza de implicare in jocuri politice.

Dumbrava este criticat pentru comportamentul sau "nedemn" la sedinta de alegeri de vinerea trecuta de la CSM, cand, "urmat de Neacsu, Serban, Neagoe" s-a implicat in "jocurile politice ale ministrului Mona Pivniceru", au declarat judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti contactati de Romania Libera.

"Cum sa vociferezi ca la piata si sa pleci din sala cand o colega( Alina Ghica-n.red.) incepe prezentarea proiectului de candidatura? E comportament de magistrat?! Cum sa pleci acasa cu buletinele de vot, dupa ce ai aflat ca 11 din cei 18 membri CSM, prezenti la alegerile de vineri, au respins revocarea presedintelui nou ales, Oana Haineala? Acesta este comportament de judecator de Curte de Apel?! Daca nu-ti convine rezultatul, iti iei jucariile si pleci acasa?! Pentru asta ai fost trimis in CSM?!

Ce am face noi in sala de judecata daca justitiabilii ar proceda ca judecatorii pe care noi i-am ales in CSM? Daca ar pleca acasa cu dosarele, pentru ca nu le-ar placea ce decizie judecatoreasca am dat? Ce fel de exemplu au oferit ei, ca judecatori, mai ales ca totul s-a transmis in direct, online, pe pagina CSM?", spun sursele Romaniei Libere de la aceasta instanta, care acuza si jocurile politice facute de ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, prin intermediul Asociatiei Magistratilor din Romania, pe care a condus-o inainte sa fie numita de PNL in guvern.

Ads

"Dumbrava nu va mai prinde un loc in viitorul CSM. Il asiguram ca majoritatea judecatorilor de la curtile de apel nu il vor vota. Si nici pe Dana Garbovan, care acum face, la Cluj, jocul Monei Pivniceru. (...) Este trist insa ca exista magistrati dispusi sa renunte la independenta justitie pentru obtinerea unor avantaje meschine" au mai declarat magistratii contactati de Romania Libera.

De asemenea, acestia o acuza pe presedinta de onoare a Asociatiei Magistratilor din Romania, judecatoarea Viorica Costiniu, ca este direct implicata in scandalul declansat vineri in CSM.

"Asupra noastra, Viorica Costiniu nu are nici o influenta. Ea si-a pierdut total credibilitatea dupa ce au fost facute publice, in sedintele de judecata, modul in care sotul sau, Florin Costiniu, seful unei sectii de la Inalta Curte, intelegea sa faca trafic in dosare aflate pe rolul justitiei, contra cost - sumele fiind de ordinul sutelor de mii de euro-, impreuna cu senatorul PSD Catalin Voicu", au declarat magistrati din CA Bucuresti pentru sursa citata, reamintind ca saptamana viitoare urmeaza ca instanta suprema sa dea sentinta definitiva in dosarul Florin Costiniu ( sotul Vioricai Costiniu)-Voicu, prima instanta dand condamnari cu inchisoare.

Ads

In plus, Lia Savonea, presedintele Curtii de Apel Bucuresti, care are 188 de judecatori, cat aproape sase curti de apel din tara, a confirmat pentru cotidianul citat ca se aduna semnaturi pentru revocarea tuturor membrilor CSM.

Surse judiciare spun ca si procurorii pregatesc adunari generale pentru "a apara statutul de magistrat" si independenta obtinuta deja, care elimina imixtiunile in modul de instrumentare a dosarelor penale.

Sedinta Consiliului Superior al Magistraturii programata miercuri, pentru ora 15:00, in vederea alegerii vicepresedintelui, s-a incheiat dupa doar un sfert de ora, din cauza lipsei de cvorum. Reprezentantii Asociatiei Magistratilor din Romania au cerut suspendarea alegerii vicepresedintelui CSM si demisia de onoare a tuturor membrilor CSM, amenintand cu revocarea lor in caz contrar.

Sedinta CSM, reprogramata: Se cere demisia de onoare a tuturor membrilor (Video)

Ads

In paralel, mai multe instante din tara au demarat procedurile de revocare din CSM a judecatorilor Cristi Danilet si Alina Ghica, nemultumiti de faptul ca cei doi au votat-o pe Oana Haineala presedinte al CSM, ajungandu-se astfel ca, in premiera, un procuror sa conduca aceasta institutie.

Alina Ghica: In cererea de revocare a mea din CSM nu s-au invocat prevederi legale

Scandalul declansat vineri de magistratii nemultumiti de rezultatul alegerilor din CSM a cunoscut ample dezbateri in presa si a fost comentat de multi politicieni aflati la putere, in frunte cu premierul Victor Ponta.

Oana Haineala (CSM): E o presiune mediatica fantastica

Joi, ministrul Mona Pivniceru a avut o intalnire la Ministerul Justitiei cu presedintele PNL, Crin Antonescu, la care s-a discutat si acest subiect, desi CSM este, potrivit legii, o institutie independenta de guvern si de parlament.

Judecatorul care a initiat revocarea lui Danilet din CSM, fiu de primar PNL

C.B.

Ads