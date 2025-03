Sefa CSM nu e de acord cu sectia care va ancheta magistratii. Deputat USR: E o lupta pe viata si pe moarte a politicului cu Justitia

Infiintarea sectiei speciale care va ancheta magistratii, votata joi in comisia condusa de Florin Iordache, este contestata de presedintele CSM si de procurorul general, iar un deputat USR, membru al comisiei, avertizeaza ca asistam la "o lupta pe viata si pe moarte" dusa de politic impotriva Justitiei.

"Aceasta sectie, din punctul nostru de vedere, nu este necesara, nu se justifica sub nicio forma infiintarea ei si mai ales in modalitatea in care a fost discutata si in cele din urma adoptata. Exista o reglementare in vigoare, nu s-a motivat consistent aceasta propunere, nu suntem de acord cu adoptarea acestui text de lege", a declarat judecatorul Mariana Ghena, presedintele CSM, vineri, la Parlament (foto).

Mariana Ghena s-a referit si la modificarile privind raspunderea magistratilor, votate zilele trecute, reamintind ca "plenul CSM a exprimat un aviz negativ si cu privire la acest aspect", iar "avizul negativ a fost motivat consistent".

In context, presedintele CSM a subliniat faptul ca pozitia judecatorilor si procurorilor la dezbaterile din comisia speciala este exprimata doar de reprezentantii Consiliului, care au primit mandat explicit.

"CSM si-a desemnat reprezentanti care au primit mandat de reprezentare, exprimand punctul de vedere al Consiliului, conturat in urma consultarii intregului sistem, prin adunari generale care i-au inclus si pe magistratii asociatiilor profesionale ai caror reprezentanti ii vedem in dezbateri", a tinut sa sublinieze presedintele CSM.

Mariana Ghena a facut astfel trimitere la faptul ca la dezbaterile din comisia speciala participa activ reprezentanti ai UNJR si AMR, asociatii care isi aroga dreptul de reprezentare pentru intreg corpul magistratilor, cu toate ca au un numar redus de membri. In ciuda legitimitatii discutabile, Florin Iordache invoca deseori pozitiile acestora, care vin in contradictie cu cele ale Consiliului, sustinand ca aceste asociatii ar reprezenta judecatorii si procurorii, nu CSM.

Si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a contestat infiintarea sectiei speciale care va ancheta magistratii, apreciind ca este vorba despre o "discriminare".

"Nu poate exista o structura investigativa care sa vizeze o categorie profesionala, nici macar magistratii", a declarat joi Augustin Lazar, citat de News.ro.

Intr-un interviu acordat PressOne, deputatul USR Stelian Ion, membru din partea Opozitiei in comisia speciala care schimba acum Legile Justitiei, a subliniat faptul ca prin modificarile sustinute de PSD-ALDE-UDMR "se creeaza mecanisme prin care poti sa-i triezi pe magistrati cum doresti".

"Se pleaca de la urmatoarea situatie reala: Justitia functioneaza, dar, de cand politicienii au inceput sa aiba probleme cu Justitia, s-a considerat nu ca ei au o problema, ci Justitia are o problema. Este o lupta a politicului cu Justitia, pentru ca politicienii nu accepta sa fie trasi la raspundere de nimeni. Este o lupta pe viata si pe moarte.

Daca au vazut ca in dosarele penale nu mai merge cu influente politice si ca, mai devreme sau mai tarziu, vine o condamnare, atunci incearca sa rezolve problema de la radacina, adica sa modifice legislatia care constituie scheletul intregului sistem judiciar, astfel incat sa se ajunga la ce se intampla in urma cu 10-15 ani, si anume sedintele acelea de partid prin care se faceau presiuni asupra ministrului Justitiei sa intervina in dosare, sa faca dosare sau sa scape anumiti politicieni de dosare. (...)

Sectia propusa de PSD acum o aseman cu Biroul de Anchete Speciale din perioada anilor 2000, cand s-a produs tragedia cu procurorul Panait, care a fost o victima a acelui mecanism teribil. Asta se doreste: presiune", a declarat deputatul USR Stelian Ion pentru PressOne.

